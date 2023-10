Nhà giàu đều có cây cảnh lá lớn trong nhà, khí chất, độc đáo, sang trọng, hút tài lộc, thịnh vượng

Trước đây, việc trồng hoa, cây cảnh là sở thích của người già. Dường như chỉ những người về hưu mới có thời gian chăm sóc cỏ cây, hoa lá.

Tuy nhiên, hiện nay số người chơi cây cảnh ngày càng trẻ hơn. Đặt một vài chậu hoa rực rỡ và cây cảnh xanh trong nhà không chỉ có thể nâng cao hương vị ngôi nhà, khí chất của gia chủ.

Hơn nữa, cây cảnh còn làm cho môi trường trong nhà trở nên trong lành và trang nhã hơn, điều này cũng có lợi cho sức khỏe của gia đình.



Những cây cảnh lá lớn không chỉ là thú vui theo đuổi vẻ đẹp độc đáo và sang trọng của giới nhà giàu mà nó còn có tác dụng phong thủy rất tốt.

Bạn sẽ thấy rằng nhiều nhà giàu có những cây cảnh lá lớn mà lại ít trồng hoa cỏ rực rỡ. Thậm chí, càng tìm hiểu, bạn càng choáng váng vì giá thành của những chiếc lá, có thể lên đến vài triệu, vài chục triệu đồng.

Những cây cảnh lá lớn có thể mang lại phú quý thịnh vượng. Theo phong thủy, những chiếc lá to có tác dụng thu hút tài lộc, thịnh vượng cho gia đình, có lợi cho tài lộc của ngôi nhà.

Cây có lá lớn thì diện tích quang hợp cũng lớn nên chúng thải ra nhiều oxy hơn. Ảnh minh họa decorilla

Xét từ góc độ trồng hoa và cỏ, việc chọn một số loại cây có lá to vừa mang lại khí thế vừa tốt lành và điều chính xác.

Hơn nữa, những cây cảnh lá lớn có khả năng thanh lọc mạnh mẽ. Sự phát triển của thực vật đòi hỏi quá trình quang hợp, hấp thụ khí độc hại và giải phóng oxy.

Cây có lá lớn thì diện tích quang hợp cũng lớn nên chúng thải ra nhiều oxy hơn. Từ góc độ này có thể khẳng định, cây có lá lớn hơn có khả năng thanh lọc mạnh hơn cây lá nhỏ.

Dưới đây là 10 cây cảnh lá lớn thích hợp để chăm sóc tại nhà:

Trầu bà lá xẻ (Philodendron Split Leaf monstera) là cây cảnh bụi leo thuộc họ Araceae có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới Mexico. Ảnh minh họa Min.news

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Philodendron Split Leaf monstera) là cây cảnh bụi leo thuộc họ Araceae có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới Mexico.

Nó quanh năm xanh tốt, lá hình thù kỳ lạ, xẻ nứt giống như lưng rùa, lá to, thân dày, rễ khí sinh phát triển tốt, giống như dây điện chạy quanh co.

Cây cảnh này trở nên phổ biến trong vài năm gần đây, không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có khả năng thanh lọc mạnh mẽ.

Giữ một chậu trầu bà lá xẻ ở nhà không chỉ mang lại điềm lành và có thể lọc sạch nhiều loại khí độc hại. Ảnh minh họa Inf.news

Ngoài sự giàu có và cát tường do lá to mang lại, cây cảnh này còn mang ý nghĩa "phúc lộc và tuổi thọ gia tăng". Giữ một chậu trầu bà lá xẻ ở nhà không chỉ mang lại điềm lành và có thể lọc sạch nhiều loại khí độc hại.

Cây cảnh này cũng được mệnh danh là chuyên gia nhỏ trong việc tạo ẩm. Trồng cây cảnh lá lớn này trong phòng cthể làm cho môi trường không khí trong nhà bạn trong lành và sạch sẽ hơn.

Cây bàng Singapore ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới yêu cây cảnh.

2. Cây cảnh: Bàng Singarpore

Cây cảnh này là một loại cây bụi nhỏ thuộc chi Ficus thuộc họ Moraceae. Nó có cành thẳng và lá lớn với kết cấu độc đáo, có kết cấu giống như tờ giấy. Hình dạng ô voan, giống như đàn violin.

Hình dáng tổng thể của cây cảnh này rất thời trang, trang nghiêm và thanh lịch. Nó thường xuất hiện trên nhiều tạp chí gia đình.

Cây bàng Singapore ngày càng trở nên phổ biến hơn trong giới yêu cây cảnh. Chúng được đặt trong phòng khách có ý nghĩa là tốt lành và thịnh vượng.

Bàng Singapore có tán lớn, lá to và rộng, xanh tốt quanh năm.

Cây cảnh này có một đặc điểm là lá của nó có khả năng thoát hơi nước rất mạnh. Ở nơi có diện tích nhỏ độ ẩm không khí sẽ cao hơn những nơi khác, chúng ta có thể tận dụng sự chênh lệch này trong môi trường để trồng nhiều cây bàng Singapore hơn để tăng độ ẩm cho không khí.

Bàng Singapore có tán lớn, lá to và rộng, xanh tốt quanh năm. Điều này thể hiện cho sự đầy đặn và tròn đầy. Người ta cho rằng, trồng cây cảnh trong nhà sẽ mang lại sự giàu sang, phú quý, sung túc, tài lộc dồi dào.

Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí.

3. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Là loại cây lá rất dễ chăm sóc nên được mệnh danh là cây lười vì bền bỉ, dễ trồng và có khả năng thanh lọc mạnh mẽ. Cây đa búp đỏ có nhiều loại, phổ biến nhất là cây lá đỏ, lá xanh và lá vân...

Dù là giống nào thì chúng đều có độ bóng sáng, lá to và dày, có thể loại bỏ các loại khí độc hại và tạp chất bụi. Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí.

Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Cây có khả năng hút cả những khói thuốc lá thải ra môi trường. Do đó nếu trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn.

Về ý nghĩa phong thủy, cây đa là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nơi chứa đựng thần quyền và tâm linh của con người. Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Chính lẽ đó mà trong phong thủy, cây cảnh đa búp đỏ cũng mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành. Trồng một chậu cây này trông nhà giống như sẽ có được sự bao bọc, che chở vậy.

Cây cảnh này được chia thành hai loại: thiên điểu lá và thiên điểu ra hoa. Nhiều người thích lựa chọn trồng cây ngắm lá. Ảnh minh họa urbano

4. Cây cảnh: Thiên điểu

Cây cảnh này được chia thành hai loại: thiên điểu lá và thiên điểu ra hoa. Nhiều người thích lựa chọn trồng cây ngắm lá.

Với những chiếc lá to và hình dáng cây đẹp mắt, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành, là loài cây xanh có khả năng thanh lọc không khí tốt, được nhiều người ưa thích.

Cây cảnh này tương đối chịu bóng râm và có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi ánh sáng trong nhà kém nên rất dễ chăm sóc. Ảnh minh họa Inf.news

Dù được đặt trong phòng khách hay phòng ngủ, nó đều có thể mang lại những hiệu ứng đẹp đẽ và tốt lành.

Những chiếc lá lớn được bao phủ bởi những lỗ chân lông mịn, có thể hấp thụ bụi bẩn xung quanh, đồng thời cũng có thể lọc sạch một số khí độc hại.

Cây cảnh này tương đối chịu bóng râm và có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi ánh sáng trong nhà kém nên rất dễ chăm sóc.

Nếu nói về lá to thì cây ráy voi quả thực là "nhà vô địch" trong các cây cảnh thường xanh. Ảnh minh họa Urbano

5. Cây cảnh: Ráy voi

Ráy voi tên tiếng Anh là Elephant’s Ear (tai voi), Egyptian Onion, tên khoa học là Alocasia macrorrhizos, họ Ráy (Araceae).

Cây ráy voi mang đến nhiều ý nghĩa khác nhau từ phong thủy đến sức khỏe, ngoài ra cây ráy voi còn có thể thanh lọc không khí, hấp thụ bụi bẩn, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát, vô cùng tốt cho sức khỏe con người.

Nếu nói về lá to thì cây ráy voi quả thực là "nhà vô địch" trong các cây cảnh thường xanh. Trong phong thủy, cây ráy voi có ý nghĩa may mắn, nhiều tài lộc, lá có dạng giống hình buồm nên biểu tượng cho sự làm ăn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống an khang, thịnh vượng.

Xét từ góc độ giá trị làm cảnh và khả năng thanh lọc thì ráy voi vẫn đáng được bạn lựa chọn. Ảnh minh họa Inf.news

Đặc biệt, cây ráy voi còn giúp tâm hồn được an tĩnh, thoải mái, bình yên.

Một số người e ngại trồng cây cảnh này vì nhựa của chúng có độc tính cao. Nhưng xét từ góc độ giá trị làm cảnh và khả năng thanh lọc thì ráy voi vẫn đáng được bạn lựa chọn.

Nếu gia đình bạn không có trẻ em hoặc thú cưng thì vẫn nên thử trồng. Cây cảnh này dễ trồng và có giá trị làm cảnh cao.

Loại cây có lá lớn này rất phù hợp để trang trí trong nhà, mang hương vị nhiệt đới rất quyến rũ. Ảnh minh họa Inf.news

6. Cây cảnh: Dừa cảnh

Dừa cảnh là một loại cây xanh độc đáo. So với các loại cây thông thường khác, lá của nó có những chiếc lá kép có lông mảnh mai và trang nhã, mang đến cho con người vẻ thanh lịch, nhã nhặn.

Loại cây có lá lớn này rất phù hợp để trang trí trong nhà, mang hương vị nhiệt đới rất quyến rũ. Không chỉ vậy, cây cảnh này còn được mệnh danh là "máy tạo độ ẩm tự nhiên".

Trong quá trình sinh trưởng, cây cảnh có thể làm tăng độ ẩm không khí thông qua sự thoát hơi nước mạnh, làm giảm sự hiện diện của các khí độc hại và tăng hàm lượng oxy trong không khí trong nhà, từ đó có lợi cho sức khỏe. của gia đình bạn.

Đồng thời đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng khuếch tán và thông thoáng, chỉ tưới nước khi bề mặt đất hơi khô.

Về ý nghĩa phong thủy, cây dừa cảnh được trồng trong nhà mang ý nghĩa của sự bình yên, xua đuổi những điều xúi quẩy không hay. Bên cạnh đó, cây dừa cảnh giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Khi chăm sóc cây cảnh này, bạn cần chú ý duy trì độ ẩm không khí thích hợp, tốt nhất là trên 60%. Đồng thời đặt cây cảnh ở nơi có ánh sáng khuếch tán và thông thoáng, chỉ tưới nước khi bề mặt đất hơi khô.

Về cách bón phân, bạn có thể lựa chọn sử dụng nhiều loại phân bón hỗn hợp. Nên bón phân mỗi tháng một lần hoặc hai mươi ngày một lần. Phân bón có thể được chôn trực tiếp vào đất hoặc bón bằng cách hòa tan trong nước, bạn có thể giúp cây dừa cảnh phát triển mạnh.

Cây cảnh trông rất tuyệt khi treo hoặc đặt trên tường, làm cho không gian trong nhà ngay lập tức trở nên cao cấp và sang trọng. Ảnh minh họa SH

7. Cây cảnh: Dương xỉ ráng ổ phụng

Dương xỉ ráng ổ phụng (Staghorn) một loài thực vật biểu sinh thuộc họ dương xỉ, có hình dáng rất kỳ lạ, giống như một chiếc gạc nai lớn, lá có màu xanh lục, mang đến cho người ta cảm giác độc đáo và đẹp mắt.

Một chiếc lá của loài cây này thậm chí có thể dài hơn một mét, hình dáng độc lạ trong số những cây cảnh lá lớn. Nó là một trong số ít loài cây thể hiện cá tính qua lá.

Một chiếc lá của loài cây này thậm chí có thể dài hơn một mét, hình dáng độc lạ trong số những cây cảnh lá lớn. Ảnh minh họa SH

Hơn nữa, dương xỉ này rất chịu bóng râm và có thể phát triển khỏe mạnh ngay cả khi nó được đặt ở nơi có ánh sáng yếu, chẳng hạn như bệ cửa sổ phía bắc hoặc ban công phía bắc.

Cây cảnh trông rất tuyệt khi treo hoặc đặt trên tường, làm cho không gian trong nhà ngay lập tức trở nên cao cấp và sang trọng.

Về chăm sóc, dương xỉ ráng ổ phụng cần được phun nước thường xuyên để giữ ẩm cho đất, đồng thời bón phân hỗn hợp một hoặc hai lần một tháng để thúc đẩy nhanh sự phát triển của cây.

Trong những năm gần đây, môn lá màu đã trở nên rất phổ biến và nhiều gia đình giàu có thích trồng cây cảnh có tán lá độc đáo này. Ảnh minh họa Inf.news

8. Cây cảnh: Môn cảnh lá màu

Trong những năm gần đây, môn lá màu đã trở nên rất phổ biến và nhiều gia đình giàu có thích trồng cây cảnh có tán lá độc đáo này.

Môn cảnh lá màu (Caladium biccolor) có rất nhiều loại. Có loại lá hình khiên, có lá mũi tên, có lá hình trái tim. Màu sắc của chúng cũng rất đa dạng từ hồng, trắng, đỏ đến loang lổ nhiều màu, rất sặc sỡ, nổi bật.

Một số cây môn cảnh đầy màu sắc tươi sáng và bắt mắt như những bông hoa, trong khi một số khác lại tươi tắn và tinh tế, toát lên bầu không khí cổ tích.

Đặt nó ở nơi sáng sủa trong nhà, không nhận được ánh nắng trực tiếp và tưới nước khi bề mặt đất khô. Ảnh minh họa Inf.news

Dù là loại nào thì nó cũng có vẻ đẹp riêng. Nhiều người coi nó là một loại cây tán lá trong nhà rất linh hoạt, trông rất đẹp dù nó được đặt ở đâu.

Khi chăm sóc môn cảnh, bạn cần lưu ý không để cây tiếp xúc với ánh sáng mạnh, vì cũng giống như cây khoai môn và dương xỉ, môn cảnh cũng chịu bóng rất tốt.

Đặt nó ở nơi sáng sủa trong nhà, không nhận được ánh nắng trực tiếp và tưới nước khi bề mặt đất khô. Ngoài ra, bạn có thể phun thêm sương mù và bón phân 10 ngày rưỡi một lần, chủ yếu là bón phân hỗn hợp để đảm bảo lá môn cảnh phát triển mạnh mẽ và có màu sắc rực rỡ.

Trầu bà Philodendron gloriosum là một trong những loại cây lá xanh phổ biến nhất trong những năm gần đây. Ảnh minh họa SH

9. Cây cảnh: Trầu bà Philodendron gloriosum

Trầu bà Philodendron gloriosum là một trong những loại cây lá xanh phổ biến nhất trong những năm gần đây. Nó là một loại cây xanh quý phái và giá của nó tương đối cao.

Cây cảnh này thu hút nhiều người yêu thích bởi hình dáng độc đáo và sang trọng. Lá của nó to, tròn trịa, có màu xanh đậm, sờ lên mượt mà như nhung.

Những đường gân đặc biệt trên lá tạo nên nét duyên dáng độc đáo, những chiếc lá xanh đậm có cảm giác mềm mại như nhung, khiến chúng trông đặc biệt quý phái khi đặt trong chậu trong nhà.

Cây cảnh này thích ánh sáng nhưng không chịu được ánh sáng trực tiếp. Ảnh minh họa SH

Không hề nói quá khi đặt cây cảnh này trong phòng khách sẽ rất đã mắt, tràn ngập khí thế. Cho dù nhà bạn mang phòng cách gì thì cây cảnh này đều có tác dụng trang trí mạnh mẽ.

Cây cảnh này thích ánh sáng nhưng không chịu được ánh sáng trực tiếp, chói lóa nên tránh phơi trực tiếp dưới nắng trưa trong nhiều giờ. Nếu không cây cảnh sẽ bị cháy lá.

Những năm gần đây, cây cảnh trầu bà thanh xuân cũng trở thành một trong những loại cây xanh được ưa chuộng. Ảnh minh họa Inf.news

10. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Những năm gần đây, cây cảnh trầu bà thanh xuân cũng trở thành một trong những loại cây xanh được ưa chuộng.

Ngay cả một hoặc hai chiếc lá của cây cảnh này cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác mơ màng. Cho dù được đặt ở nhà hay dùng để trang trí môi trường trong nhà, cây cảnh này có thể làm nổi bật bầu không khí và sự sang trọng một cách độc đáo. Nhiều người coi đây là kho báu của một ngôi nhà.

Trong phong thủy, cây cảnh trầu bà thanh xuân được xem là loại cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Sự sum sê của tán lá giúp gia chủ thịnh vượng hơn về tài chính.

Trong phong thủy, cây cảnh trầu bà thanh xuân được xem là loại cây mang đến hồng phúc, tài lộc cho người trồng. Ảnh minh họa Inf.news

Vẻ đẹp quyền uy của cây cảnh lại rất thích hợp với những người làm ở chức vụ cao, cầu mong sự thăng tiến. Đồng thời, trồng cây nơi đại sảnh hoặc phòng khách sẽ giúp gia tăng vận khí cho căn nhà cũng như vẻ sang trọng cho kiến trúc.

Cây cảnh này ưa ánh sáng nên khi nuôi cây trong nhà nên đặt ở nơi có nhiều ánh sáng để đáp ứng nhu cầu ánh sáng và giúp cây phát triển mạnh mẽ hơn.

Có thể thấy, mỗi cây cảnh lá lớn đều rất thanh lịch và quyến rũ. Ảnh minh họa Inf.news

Trầu bà thanh xuân phát triển mạnh cũng sẽ có khả năng thanh lọc mạnh hơn. Về việc chăm sóc hàng ngày, cứ ba đến năm ngày tưới nước một lần, phun thêm nước và bón phân hỗn hợp mỗi tháng một lần sẽ đảm bảo cây cảnh phát triển mạnh và có dáng vẻ quyến rũ.

Có thể thấy, mỗi cây cảnh lá lớn đều rất thanh lịch và quyến rũ. Giữ chúng trong phòng khách có thể nhanh chóng cải thiện phong cách trong nhà và khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong một khu rừng nguyên sinh vậy, thật đẹp và sang trọng, phong cách.