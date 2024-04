Người xưa nói: "Trước cửa có cây tốt, quý nhân tới giúp đỡ", gia đình giàu có thích trồng

Người xưa rất chú trọng lựa chọn các loại cây để trồng trước cửa, trong nhà hay sân vườn. Những gia đình quyền quý giàu có càng thích những cây có ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Mọi người sẽ trồng một vài cây trước cửa hoặc trong sân để tạo bóng mát, tránh cho ngôi nhà bị oi bức trong mùa hè nóng bức, ngoài ra còn gửi gắm nhiều mong muón tốt đẹp về cuộc sống.

Người xưa có câu: "Trước cửa có cây tốt, quý nhân tới giúp đỡ". Câu nói đó là ám chỉ về loại cây nào?

Bởi vì cánh hoa mai thường có năm cánh, năm cánh này lần lượt tượng trưng cho ngũ phúc. Ảnh minh họa Toutiao

1. Người xưa nói: Hoa mai mang lại ngũ phúc

Thời xa xưa, nhiều quan chức thường trồng một cây mai trước nhà vì người ta nói rằng hoa mai nở sẽ mang lại năm điều may mắn.

Cây cảnh này được gọi là mơ, mơ ta, mơ Đông Á, mơ mai (tên khoa học là Prunus mume). Đây là một loài thuộc chi Mận mơ (Prunus) có nguồn gốc châu Á thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae). Hoa mai có loại bạch mai và hồng mai, có cánh đơn và cánh kép.

Bởi vì cánh hoa mai thường có năm cánh, năm cánh này lần lượt tượng trưng cho ngũ phúc. Cánh thứ nhất tượng trưng cho sự trường thọ; Cánh thứ hai tượng trưng cho phú quý, tiền của dồi dào, địa vị tôn quý;

Năm phước lành trên có thể nói bao hàm mọi sự an khang thịnh vượng trong cuộc sống nên rất nhiều người xưa thích cây mai. Ảnh minh họa Inf.news

Ngoài ra, hoa mai nở vào mùa đông lạnh giá, không cạnh tranh với các loài hoa khác, nở trong thời tiết se lạnh và kiêu hãnh về tuyết nên còn được mệnh danh là một trong tứ đại hoa.

Người xưa khuyên trồng cây mai trước cửa hoặc đặt trong phòng khách không chỉ có thể tăng thêm không khí lễ hội mà còn khiến ngôi nhà tràn đầy tài lộc và tốt lành. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cây mai là những loại cây cát tường được ưa thích, được mệnh danh là "hoa vương", tượng trưng cho sức mạnh, phú quý, sang trọng và quý phái.

Người xưa khuyên trồng cây mai trước cửa hoặc đặt trong phòng khách không chỉ có thể tăng thêm không khí lễ hội mà còn khiến ngôi nhà tràn đầy tài lộc và tốt lành.



Hoa mai rất thích nghi với đất và có thể phát triển tốt miễn là đất có hệ thống thoát nước tốt. Nếu hoa mai muốn phát triển tốt có thể sử dụng đất mềm. Trộn đất mốc lá, đất cát, đất ủ phân theo tỷ lệ nhất định rồi bón vào đất để hoa mai phát triển tốt hơn.

Hoa mai ưa phân bón nên bạn có thể bón thêm phân kali và phân lân, bớt phân đạm nếu thích hợp. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa mai có khả năng chịu hạn rất tốt, bạn có thể tránh tưới nước cho đến khi đất khô. Khi tưới nước sau khi đất đã khô, bạn phải tưới thật kỹ. Ngoài ra, lượng nước tích tụ trong chậu hoa phải được xả bớt vào mùa mưa, cần tưới nhiều nước hơn vào những ngày nắng nóng

Hoa mai nở vào mùa xuân và mùa đông. Chúng rất chịu lạnh và chịu nhiệt và có thể tồn tại trong môi trường từ âm 10 độ C đến 40 độ C. Nhưng trên thực tế, hoa mai thích môi trường ấm áp và thích hợp, nhiệt độ từ 16-23 độ C là thích hợp nhất để hoa mai phát triển.

Hoa mai ưa phân bón nên bạn có thể bón thêm phân kali và phân lân, bớt phân đạm nếu thích hợp. Ba loại phân bón có thể được áp dụng theo tỷ lệ nhất định để thúc đẩy sự phát triển của hoa mai.



Giữa những cành lá xanh tươi, những chùm hoa màu vàng của mộc hương đặc biệt bắt mắt. Ảnh minh họa SH

2. Người xưa nói: Mộc hương trồng trước cửa, quý nhân

Cây mộc hương không chỉ thích hợp trồng trong nhà mà còn trồng trước cửa cũng rất tốt. Khi hoa mộc hương nở rộ, hương thơm bay xa mười dặm. Giữa những cành lá xanh tươi, những chùm hoa màu vàng của mộc hương đặc biệt bắt mắt.

Cây cảnh này có ý nghĩa đẹp: "phú quý và tốt lành". Hoa mộc hương thơm còn mang hàm ý quý nhân. Vì thế, người xưa còn có câu: "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa".

Vào thời xa xưa, mộc hương là loại cây mà người xưa nhất định phải trồng trong vườn thượng uyển. Ảnh minh họa SH

Mộc hương thơm ngọt cũng rất chiêu tài, gọi lộc nên càng được nhiều người ưa thích. Cây cảnh này thường được trồng ở sân nhưng nó cũng có thể được trồng trong chậu đặt ở phòng khách.

Vào thời xa xưa, mộc hương là loại cây mà người xưa nhất định phải trồng trong vườn thượng uyển. Khi kết hợp với cây mộc lan, cây tây phủ hải đường, hoa mẫu đơn, hoa mộc hương mang lại sự giàu có, thịnh vượng.

Loài hoa này còn có thể dùng làm rượu quế, trà quế, bánh quế. Nó không chỉ thơm, ngọt mà còn rất bổ dưỡng.



Mộc hương thích ánh sáng mặt trời đầy đủ nên cần trồng ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời như phòng khách. Ngay cả trong nhiệt độ cao của mùa hè, cây cảnh này không sợ ánh nắng mặt trời.

Trước khi cây cảnh mộc hương ra hoa, bạn có thể bón phân hòa tan trong nước, có thể làm cho mọc hương nở hoa nhiều hơn và thơm hơn. Ảnh minh họa Toutiao

Mộc hương thích môi trường ấm áp, nhiệt độ thích hợp để cây phát triển cần nằm trong khoảng từ 14 đến 28 độ C. Vào mùa đông, cây cảnh này có thể sống sót qua mùa đông một cách suôn sẻ ở nhiệt độ khoảng âm 10 độ C.



Khi tưới hoa mộc hương cần sử dụng chất lượng nước hơi chua, vì cây cảnh này ưa đất hơi chua. Nếu dùng nước kiềm trong thời gian dài dễ làm cho bộ rễ của cây cảnh này kém phát triển. Vì vậy bạn nên dùng nước mưa để tưới mộc hương, như vậy cây cảnh sẽ tươi tốt hơn.

Trước khi cây cảnh mộc hương ra hoa, bạn có thể bón phân hòa tan trong nước, có thể làm cho mọc hương nở hoa nhiều hơn và thơm hơn.

Đây là cây mà người xưa rất ưa trồng trước cửa nhà mình, đặc biệt là những gia đình có người làm quan chức. Ảnh minh họa Wiki

3. Người xưa nói: Cây hòe trước cửa mang lại tiền tài

Nhắc đến cây hòe (Sophora japonica), nhiều người cho rằng trồng trước nhà không thích hợp vì đây là “cây bóng mát”. Đây là là cây thân gỗ, có thể cao tối đa tận 15m khi trưởng thành.

Nhưng kỳ thực, đây là cây mà người xưa rất ưa trồng trước cửa nhà mình, đặc biệt là những gia đình có người làm quan chức.



Theo người xưa, cây hòe là biểu tượng cho địa vị của hoàng gia. Dân gian cũng có câu: "Cây hòe trước cửa, tiền tài sẽ vào nhà".

Không chỉ là đường công danh, tài vận mà cây cảnh này còn mang lại nhiều may mắn về sức khỏe, cầu mong con cái đến với mình. Ảnh minh họa Toutiao

Đây là là cây thân gỗ, có thể cao tối đa tận 15m khi trưởng thành. Nụ hoa có màu vàng, khi nở chuyển thành màu trắng ngà, mùi thơm, vị hơi đắng và đây là một loại dược liệu quý, chữa được nhiều bệnh như chống viêm, cầm máu, mỡ máu, làm mát cơ thể,…



Cây cảnh này thường được trồng trước nhà để vừa lấy bóng mát vừa lấy hoa, vừa có thể giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc, dễ thăng quan tiến chức.

Không chỉ là đường công danh, tài vận mà cây cảnh này còn mang lại nhiều may mắn về sức khỏe, cầu mong con cái đến với mình. Đó là lý do tại sao nhiều người xưa cho rằng đốn hạ cây hòe già thì phước lành sẽ không còn nữa.

Người xưa dặn: "Trước cửa có cây tốt, quý nhân đến giúp đỡ" là ngụ ý nói về cây hòe, cây mộc hương và cây lựu. Ảnh minh họa Toutiao

Khi trồng cây hòe trước cửa, bạn có thể chọn một số cây có vóc dáng vừa phải để trồng và không trồng quá sát nhà. Nguyên nhân là cây hòe lâu năm sẽ có vóc dáng lớn, cành lá rậm rạp, che ánh sáng vào nhà, điều này không tốt cho phong thủy.

Ngoài 3 loại cây trên, bạn còn có thể trồng cây lựu, cây hồng, cây nho, cây táo tàu,… đều có ý nghĩa phong thủy tốt, rực rỡ và tươi đẹp.