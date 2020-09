"Người yêu tin đồn" Hoàng Thùy Linh bị nghi dùng MV mới “đá đểu” Chi Pu

Ngày 13/9, Gil Lê chính thức trở lại đường đua âm nhạc Việt với MV có tựa đề "Sao người ta nỡ làm mình đau". Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự thay đổi màu sắc của "người yêu tin đồn" Hoàng Thùy Linh sau một thời gian trung thành với phong cách thanh xuân ngọt ngào trước đây.

Gil Lê tung sản phẩm âm nhạc mới, bị nghi "đá xoáy" Chi Pu.

Trong MV "Sao người ta nỡ làm mình đau", Gil Lê mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Họ cảm nhận được nhiều trạng thái khác nhau của nhân vật xuất hiện trong MV, từ mạnh mẽ, gai góc đến dịu dàng, ấm áp. Sau khi theo dõi MV "Sao người ta nỡ làm mình đau", nhiều khán giả nghi vấn Gil Lê sử dụng sản phẩm âm nhạc mới như một lời ẩn ý để nhắc lại kỷ niệm với các mối quan hệ đã qua, đặc biệt là "người yêu tin đồn" cũ Chi Pu.

Trước nghi ngờ trên, Gil Lê thành thực cho biết về phần kịch bản, cô và ê-kíp đã ngồi lại cùng nhau rất nhiều lần để có thể chọn ra một câu chuyện phù hợp nhất cho MV và ca khúc. Đối với Gil Lê, cô không muốn MV chỉ diễn tả được nội dung ca khúc mà còn có sự thêm thắt về hình ảnh, góc quay… mang lại sự hấp dẫn cho người xem. Gil Lê khẳng định: "Cơ bản là Gil không có ẩn ý gì cả".

Gil Lê bác bỏ nghi vấn "đá xéo" Chi Pu.

Gil Lê chia sẻ thêm: "Khi đọc kịch bản, Gil cảm nhận được sự kết nối rất lớn. Gil nghĩ rằng ai cũng ít nhiều từng trải qua khoảnh khắc tiếc nuối khi nhìn về những kỷ niệm đẹp trong mối tình đã qua. Tuy nhiên, thay vì kể câu chuyện quá drama, Gil muốn nhìn về chuyện tình đã qua bằng sự bình thản, xem nó như một trải nghiệm tốt với bản thân. Vì quan điểm của Gil, chuyện gì qua là đã qua, dù có như thế nào thì mình cũng từng có những ký ức đẹp, không nên nhắc đi nhắc lại bằng sự dằn vặt".

Cuối cùng, nhắc đến cảnh quay yêu thích nhất trong MV "Sao người ta nỡ làm mình đau", Gil Lê tiết lộ đó là set lửa. Hình ảnh này giúp Gil Lê liên tưởng đến sự buông bỏ, đốt sạch những điều không vui như việc muốn gác lại hình ảnh gắn với những điều đã cũ để bước qua một giai đoạn mới tươi vui hơn.

Set quay mà Gil Lê yêu thích nhất trong MV "Sao người ta nỡ làm mình đau".

Cuối tháng 5/2020, Chi Pu gây chú ý khi bật khóc kể về mối tình trong quá khứ trong một chương trình do chính cô và ê-kíp thực hiện. Với Chi Pu, đó là một mối tình đẹp, khiến cô chỉ biết đâm đầu vào yêu nhưng đầy "sóng gió". Chi Pu cũng từng đề cập đến việc kết hôn nhưng lại nhận về sự im lặng của đối phương. Dựa theo những chi tiết trong câu chuyện, dân tình đồn đoán tình cũ của nữ ca sĩ chính là Gil Lê.

Sau chuyện tình tin đồn gây nhiều ồn ào với Chi Pu, Gil Lê liên tục vướng hàng loạt nghi vấn hẹn hò với Hoàng Thùy Linh. Dù cả hai vẫn im lặng, chưa một lần lên tiếng về việc này, nhưng dân mạng liên tục soi ra những tình tiết, hình ảnh Gil Lê và Hoàng Thuỳ Linh sánh đôi, mặc đồ đôi,hẹn hò tình cảm, thậm chí còn bị đồn đoán đã dọn về sống chung với nhau. Điều này càng khiến dân mạng tin rằng việc Gil Lê có "tình mới" Hoàng Thùy Linh khiến Chi Pu đau khổ không kìm được nước mắt khi về mối tình đẹp nhưng đầy sóng gió trong quá khứ với "người cũ" Gil Lê.

Ít lâu sau, thông qua Instagram, Gil Lê đăng tải hình vẽ một cậu bé và chú mèo đứng trong không gian tăm tối cùng dòng chữ tiếng Anh đầy ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Tạm dịch: Hãy làm người tốt trong cuộc sống thực, không phải trên truyền thông xã hội). Động thái của Gil Lê khiến không ít người hoang mang và đoán rằng cô đang "đá xoáy" Chi Pu.