Ngô Thanh Vân thảnh thơi làm đẹp trong phòng tắm sang trọng: “Always wanted a bathroom pic of myself. Me... getting ready for the weekend” (Tạm dịch: Luôn muốn có một bức ảnh phòng tắm của chính tôi. Tôi chuẩn bị cho cuối tuần).