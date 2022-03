Người tung tin sai sự thật trong vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, sẽ bị xử lý thế nào?

Công an TP.HCM đang tiến hành xác minh, điều tra các thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt.



Cụ thể, các thông tin thất thiệt lan truyền như: "bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về"... Hiện Công an TP.HCM đang thu thập thông tin, xác minh ai là người tung tin để xử lý.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ.

Bên cạnh đó, hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam cũng được Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM chuyển sang Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM cùng phối hợp điều tra. Hiện các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và những người liên quan để xử lý.

Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, những thông tin trên là tin giả và những người tung tin sẽ bị cơ quan chức năng xử lý hành chính.

Theo vị luật sư, tin giả hay còn được gọi là tin rác hoặc tin tức giả mạo, là các thông tin giả được lan truyền qua phương tiện truyền thông truyền thống (như in và phát sóng) hoặc phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến như Facebook, Youtube, TikTok,…

Việc tung tin tức giả mạo, sai sự thật lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/04/2020.

Nghị định mới này của Chính phủ quy định rõ hơn các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội so với Nghị định 174/2013/NĐ-CP trước đây.

Nghị định này quy định rõ mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Ngoài phạt tiền, Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Từ phân tích trên, luật sư Hòe cho biết, những người tung các thông tin thất thiệt lan truyền như: "bà Hằng được ông Dũng bảo lãnh cho tại ngoại", "bà Hằng chỉ bị phạt 1,5 triệu, đã được thả về"...sẽ bị phạt 10 – 20 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ các thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự.

Ở một diễn biến khác, theo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác.

Trong các buổi livestream, người phụ nữ này liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu để phát ngôn cổ xúy văn hóa "chửi" trên mạng, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Từ ngày 15/2/2022 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18/2, 7/3, 9/3 và 16/3/2022 để cảnh báo, răn đe và yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bà chủ Đại Nam không chấp hành. Hành vi của bà Phương Hằng đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự.