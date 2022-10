Thị trường TP.HCM khan hiếm căn hộ

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM hứng chịu nhiều nặng nề bởi 2 năm dịch bệnh cùng chính sách thắt chặt tín dụng của ngân hàng. Chính vì vậy, nguồn cung các sản phẩm, đặc biệt là phân khúc căn hộ giảm sút về mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2022 của Cushman & Wakefield (C&W) Việt Nam cho thấy nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM đã giảm đến 56% so quý trước với chỉ 4.100 căn hộ được chào bán. Trong quý 3, chỉ 4.150 căn hộ được tiêu thụ, giảm 54% so với quý 2.

Theo đó, căn hộ trung cấp chiếm 75% giỏ hàng. Nguồn cung sản phẩm tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông với 76% và phía Nam. Trong đó, căn hộ trung cấp chiếm 75% giỏ hàng, các phân khúc khác lần lượt là bình dân 16%, hạng sang 7%, cao cấp 1% và siêu sang 1%.

Thị trường TP.HCM khá ảm đạm vì thiếu nguồn cung căn hộ. Ảnh: H.T

Bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc C&W Việt Nam cho hay trong lãi suất ngân hàng tăng, tín dụng vào bất động sản được kiểm soát trong thời gian gần đây đã tạo ra những biến động lớn tiêu cực cho thị trường bất động sản, thể hiện qua thanh khoản trong quý 3 của các dự án căn hộ đạt thấp.

Trong lúc thị trường TP.HCM "ảm đạm" thì khu vực giáp ranh như Bình Dương lại khá nhộn nhịp với hàng loạt dự án sắp được ra mắt, dự báo cung cứng ra thị trường hàng ngàn căn hộ.

Theo đó, Bình Dương đang là một trong những địa phương có thị trường bất động sản sôi động nhất khu vực phía Nam. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng và lĩnh vực công nghiệp bùng nổ đã giúp Bình Dương trở thành điểm sáng thu hút các nhà phát triển bất động sản.

Theo Savills Vetnam, Bình Dương là địa phương có nguồn cung căn hộ bình dân lý tưởng thay thế cho TP.HCM nhờ vào lợi thế tiếp giáp với TP.HCM. Năm 2021, nguồn cung sơ cấp của Bình Dương cao hơn TP.HCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn TP.HCM 42%.

Bình Dương trở thành điểm sáng thu hút các nhà phát triển bất động sản. Ảnh: H.T

Giá bán trung bình của căn hộ TP.Dĩ An là 37 triệu đồng/m2, thấp hơn giá bán trung bình của căn hộ hạng C ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) là 41,8 triệu đồng/m2.

Savills Vietnam nhận định, năm 2022 nguồn cung căn hộ tại Bình Dương dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Ước tính, nguồn cung nhà ở của Bình Dương từ nay đến năm 2024 khoảng 48.000 căn, trong đó TP.Thuận An và TP.Dĩ An chiếm 83% thị phần.

Nhiều dự án căn hộ sắp ra, giải quyết nhu cầu chỗ ở

Thị trường TP.HCM thiếu hụt nguồn cung căn hộ đẩy giá thành sản phẩm lên cao đã khiến người mua nhà chuyển hưởng về vùng giáp ranh. Điều này buộc người mua nhà phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc chuyển hướng tìm kiếm sang các địa phương lân cận như Bình Dương.

Theo các chuyên gia, sự chênh lệch quá lớn về mức giá trong khi vùng giáp ranh có nhiều lợi thế kết nối và chất lượng vượt trội hơn hẳn một số khu vực nội thành đã tạo ra điểm "lệch" để người mua ở thực tìm về sở hữu nhà ở giá vừa tầm. Đồng thời, giới đầu tư nhìn thấy cơ hội sinh lời đầy khả quan tại thị trường giáp ranh.

Một số dự án căn hộ khu vực quận 9 (cũ), quận Thủ Đức (cũ) cách trung tâm quận 1 khoảng 19-20km nay đã có giá từ 60-75 triệu/m2. Điều này khiến nhiều người lo lắng, trong bối cảnh cơn bão vật giá, hàng tiêu dùng, xăng dầu… liên tục leo thang và việc tích lũy tài chính để mua nhà với người dân lại càng là điều khó khăn.

Nhiều người chọn giải pháp dạt về vùng ven như Bình Dương để mua nhà. Ảnh: H.T

Thay vì loay hoay với bài toán nhà ở, nhiều người lại chọn giải pháp dạt về vùng ven như Bình Dương, Đồng Nai, tìm các dự án giáp ranh TP.HCM để hưởng lợi ích kép. Thứ nhất, sản phẩm được mua với giá "mềm". Lợi ích thứ hai là người dân sống vùng giáp ranh được hưởng toàn bộ tiện ích kinh tế - xã hội của vùng giao thoa, kết nối giao thông hạ tầng đồng bộ khiến việc di chuyển đi các nơi đều dễ dàng.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi "khẩu vị" của các nhà đầu tư. Thị trường các vùng giáp ranh TP.HCM như Dĩ An, Thuận An hay Thủ Dầu Một bắt đầu nổi sóng khi mà các chủ đầu tư liên tục công bố ra mắt dự án mới.

Đơn cử, công ty Cổ phần Tập đoàn Coteccons vừa ký kết với chủ đầu tư là Tập đoàn Lê Phong để triển khai dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 (TP.Thuận An). Theo đó, Tập đoàn Lê Phong và Coteccons hợp tác đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 trên khu đất rộng gần 8.000m2, gồm 1 khối với 2 block, cao 39 tầng nổi, 3 tầng hầm với gần 800 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 35m2 đến 90m2.

Hay sắp tới, chủ đầu tư Bcons Group sẽ chào thị trường dự án khu phức hợp căn hộ và nhà phố Bcons City (TP.Dĩ An). Dự án toạ lạc tại khu vực Đại học quốc gia TP.HCM dự kiến cung ứng ra thị trường gần 4.000 căn hộ.

Một đại diện khác là Phú Đông Group cũng ra mắt khu căn hộ Phú Đông Sky Garden toạ lạc liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, giáp ranh TP.Thủ Đức, có quy mô hơn 6.000m2, cung cấp 640 căn hộ, có giá bán từ 2,2 – 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bất động sản như Đất Xanh Group, công ty TNHH Phúc Đạt, Hưng Thịnh Corp, LDG… cũng tung "rổ hàng" với số lượng lên tới hơn 5.000 sản phẩm. Ông Lê Khắc Thạch - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Bình Dương chia sẻ những năm gần đây thị trường bất động sản Bình Dương đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp được hình thành mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Theo ông Thạch, tiềm năng bất động sản Bình Dương đang hứa hẹn sẽ mang đến những khoản lợi nhuận cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, để không thua lỗ vốn khi đầu tư, khách hàng cần chú ý đến nhiều yếu tố. Cụ thể, vị trí đất là yếu tố hàng đầu quyết định đến giá trị của bất động sản trong tương lai. Yếu tố quan trọng không kém là là tính pháp lý phải hoàn toàn minh bạch đối với sản phẩm bất động sản. Ngoài ra, tùy theo tài chính mà người mua có thể lựa chọn bất động sản có vị trí phù hợp.