Ngưỡng mộ: Nông dân nơi này đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tới dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Có hơn 1,5 triệu nông dân là triệu phú, tỷ phú

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội ND TP.Hà Nội nói riêng trong 90 năm xây dựng và phát triển.



"Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Hội ND và phong trào nông dân, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, hội viên nông dân và Hội ND Hà Nội đã đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp nông dân và tổ chức Hội ND ngày càng vững mạnh và phát triển" - bà Phạm Hải Hoa khẳng định.

Phó Chủ tịch Thuờng trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội ND TP.Hà Nội trong 5 năm qua.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, Hội ND thành phố hiện có trên 477.548 hội viên, ở 406 cơ sở, 2.457 chi hội và 4.724 tổ Hội. Trong những năm qua, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các phong trào thi đua của Hội có nhiều đổi mới, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã lan tỏa hiệu ứng tích cực. Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân của thành phố đã có hơn 1,5 triệu lượt gia đình hội viên đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng được 752 mô hình kinh tế tập thể...

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân Thủ đô đã hiến trên 273.000m² đất, hơn 2,1 triệu ngày công, đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao.

Nhân dịp này, UBND TP.Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Hội ND TP.Hà Nội tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 64 cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; khen thưởng 22 Hội ND cơ sở có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.



Hiện, Hà Nội là 1 trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc xây dựng nông mới. Đến nay, thành phố đã có 6 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, đến cuối năm 2020 toàn thành phố có 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 21 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10 huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm…

Cùng với đó, các cấp Hội triển khai đồng bộ các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư nông nghiệp... giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Công tác mở rộng hợp tác, ký kết chương trình phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp, với Hội ND các tỉnh, thành phố trong cả nước được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả.

Đến nay, trên địa bàn TP.Hà Nội xuất hiện nhiều vùng sản xuất chuyên canh như: rau an toàn, cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Nhiều ngành nghề truyền thống được khôi phục và phát triển.

Nhiều nông dân sáng tạo, đổi mới quyết làm trở thành những điển hình trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... Những kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học, công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thuờng trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà Hội ND TP.Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá về khoa học công nghệ đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Thực tiễn đang đặt ra cho các cấp Hội, cán bộ hội viên, nông dân Thủ đô những cơ hội, thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức Hội ND TP.Hà Nội, cán bộ, hội viên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Để công tác Hội và phong trào nông dân thành phố trong thời gian tới có bước phát triển mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị, thời gian tới các cấp Hội ND TP.Hà Nội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục nâng cao các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời chủ động phối hợp với các ban, ngành, các doanh nghiệp, trường học, viện nghiên cứu tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; hỗ trợ, cung cấp kịp thời những tri thức mới về khoa học-công nghệ cho nông dân.

"Người nông dân mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi phải là những nông dân có trình độ, kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến; phải lành nghề về sản xuất nông nghiệp, có kỹ năng sử dụng máy móc, tin học và hiểu biết về hội nhập quốc tế; phải có sự liên kết hợp tác chặt chẽ, tích cực trong sản xuất kinh doanh; người nông dân biết tính toán, biết xây dựng kế hoạch sản xuất, biết tiêu thụ tiêu dùng hàng hoá do mình làm ra"- ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Đánh giá cao kết quả mà Hội ND TP.Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp Hội ND TP.Hà Nội cần tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giúp hội viên tiếp cận các chính sách, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tiếp cận với khoa học công nghệ mới, xây dựng thành những người nông dân hiện đại.