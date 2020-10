Nguy cơ sạt lở, huyện biên giới Việt - Lào sơ tán gấp hàng trăm người dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường ngay trong ngày 29/10 ở khu vực huyện biên giới Kỳ Sơn có mưa to.

Trước nguy cơ xảy ra sạt lở đất, huyện Kỳ Sơn tiếp tục sơ tán hàng trăm hộ dân nằm trong khu vực sạt lở núi.

Chiều 29/10, ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) - cho PV Dân trí biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn mưa liên tục nhiều ngày qua.

Trước nguy cơ có thể xảy tình trạng sạt lở đất trên địa bàn, huyện Kỳ Sơn đã vận động và sơ tán hàng trăm hộ dân ở các xã nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú an toàn.

“Về ứng phó với hoàn lưu cơn bão số 9, qua nắm tình hình tại các địa phương, đơn vị đến thời điểm hiện nay trên địa bàn chưa có thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu của nhân dân. Tuy nhiên, một số xã đã tổ chức sơ tán đến nơi an toàn cho 200 hộ với 1.064 nhân khẩu bao gồm: Xã Mường Ải: 26 hộ với 144 nhân khẩu bản Xốp Phong; xã Bảo Nam: 36 hộ với 194 nhân khẩu bản Nam Tiến 2; xã Mường Típ: 138 hộ với 726 nhân khẩu - bản Na Mỳ 44 hộ với 250 khẩu, bản Vàng Pao 69 hộ với 351 khẩu, bản Xốp Phe 25 hộ với 125 nhân khẩu”, ông Minh cho biết.

Chiều tối 29/10, ông Cụt Thanh Hoài - Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết thêm: “Để đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo chúng tôi phải di dời gấp 36 hộ đến một điểm trường lẻ để đảm bảo an toàn hơn. Tại đây, người dân được tổ chức nấu ăn tập trung, đảm bảo nhu cầu thiết yếu nhất cho bà con. Bên cạnh đó, UBND xã cắt cử cán bộ bảo vệ an ninh khu vực nhân dân sơ tán đến”.

Cán bộ xã Bảo Nam đến tận bản làng vận động người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi tránh trú được an toàn hơn.

Trong ngày 29/10, huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo UBND xã Bảo Nam kịp thời sơ tán 36 hộ dân, với 156 nhân khẩu ở bản Nam Tiến 2 nhanh chóng về khu sơ tán tránh trú an toàn.

Trong khi đó, tại một số nơi ở thị trấn Mường Xén - một bên là núi một bên có dòng sông Nậm Mộ mưa lớn xuất hiện và có nguy cơ sạt lở núi...

Khu vực núi ở thị trấn Mường Xén đã và đang xảy ra sạt lở...

Trước diễn biến phức tạp nói trên, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu các ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động người dân tránh những nơi có nguy cơ sạt lở...

Một số đường khu vực trong thị trấn xuất hiện những vết nứt nhỏ.