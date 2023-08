Nguyên giám đốc Sở GDĐT Thanh Hoá bị đề nghị mức án từ 4 - 5 năm tù

Chiều 16/8, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bước vào phần tranh luận trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thị Hằng – nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa và 11 bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự 2015.



Bị cáo Phạm Thị Hằng – nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa bị đề nghị từ 4-5 năm tù.

Trước khi tranh luận, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã đọc bản luận tội đối với từng bị cáo.

Trên cơ sở kết luận điều tra và các chứng cứ có được, đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị truy tố tất cả 12 bị cáo cùng về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa nhận định, trong vụ án này các bị cáo gồm: Phạm Thị Hằng - nguyên Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thanh Hóa, Lê Thế Sơn -Giám đốc Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa, Nguyễn Văn Phụng nguyên Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa là những người chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Trong đó, sau khi nhận lời đề nghị tạo điều kiện của Lê Thế Sơn, Phạm Thị Hằng đã chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ, thực hiện hành vi thông thầu cho công ty của Lê Thế Sơn trúng thầu. Hành vi của bị cáo Hằng đã xâm phạm trật tự kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, và vi phạm 2 lần.

Các bị cáo tại phiên toà.

Còn bị cáo Lê Thế Sơn là người đứng đầu liên danh các nhà thầu, trực tiếp móc nối thông thầu với chủ đầu tư, thực hiện hành vi phạm tội 2 lần. Nguyễn Văn Phụng, là người trực tiếp thực hiện các hành vi phạm tội diễn ra trong suốt quá trình thực hiện 2 gói thầu.

Từ đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị Hằng từ 4 - 5 năm tù, Lê Thế Sơn từ 4 - 5 năm tù, Nguyễn Văn Phụng từ 4 - 5 năm tù.

Các bị cáo như: Lê Văn Cương - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa, Trịnh Hữu Nghĩa - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Bùi Trí Thức - nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính Sở GDĐT Thanh Hóa đều bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử phạt từ 3 - 4 năm tù.

Các bị cáo Đặng Xuân Minh - nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Hồ Thị Sáu - nguyên Giám đốc khối thẩm định thuộc Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Nguyễn Quốc Việt - thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá BTC Value; Vũ Thị Ninh - Kế toán trưởng Công ty CP sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Bùi Việt Long - nguyên Phó phòng Kinh doanh, Công ty Hoàng Đạo, bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị phạt từ 18 - 38 tháng tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Duy Linh - nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh bị đề nghị phạt từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.