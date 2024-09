Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm giám khảo Miss Cosmo 2024 liệu có thiên vị Xuân Hạnh?

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm giám khảo Miss Cosmo 2024

Mới đây, BTC Miss Cosmo gây chú ý khi công bố Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 2 Miss Supranational 2022 (Hoa hậu Siêu quốc gia) là giám khảo của cuộc thi năm nay. "Với bề dày kinh nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp và vai trò giám khảo tại Miss Supranational, Á hậu Kim Duyên sẽ cùng tổ chức Miss Cosmo lựa chọn gương mặt xuất sắc nhất, xứng đáng đại diện cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên Cosmo", phía đại diện Miss Cosmo chia sẻ.

Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên làm giám khảo Miss Cosmo 2024. (Ảnh: FBNV)

Thông tin Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Cosmo 2024 nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trong khi nhiều người ủng hộ người đẹp Cần Thơ đảm nhận vai trò giám khảo Miss Cosmo 2024 thì không ít người nghi ngờ về khả năng của Kim Duyên, cho rằng cô chưa xứng tầm chấm thi cuộc thi sắc đẹp này. Thậm chí, có ý kiến cho rằng việc Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chấm thi cho Bùi Thị Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Cosmo 2024 sẽ thiếu công bằng.

Trước những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về việc đảm nhận vai trò chấm thi Miss Cosmo 2024, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cho hay: "Tôi rất vui khi trở thành giám khảo tại Miss Cosmo năm nay. Hiện tại, tôi hào hứng để được tận hưởng không khí tưng bừng của cuộc thi khi các người đẹp quốc tế đã đến Việt Nam. Với tôi Miss Cosmo không chỉ là cuộc thi mà còn là dịp quảng bá, tôn vinh văn hóa, nét đẹp Việt Nam đến với thế giới.

Về Xuân Hạnh, tôi sẽ theo dõi cả hành trình của cô ấy tại Miss Cosmo 2024 một cách công tâm, không hề thiên vị. Xuân Hạnh đã có thời gian để rèn luyện và đây chính là lúc để cô ấy tỏa sáng bằng chính thực lực của mình. Vị trí tại Miss Cosmo chỉ là một, quan trọng là sau cuộc thi, vị trí của Bùi Thị Hạnh trong trái tim khán giả ở đâu".

Á hậu Kim Duyên và Bùi Thị Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Cosmo 2024. (Ảnh: FBNV)

Thành tích đáng nể của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên trước làm giám khảo Miss Cosmo 2024

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (sinh năm 1995) từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles (Singapore). Người đẹp gốc Cần Thơ từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Năm 2019, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành ngôi vị Á hậu 1. Kim Duyên đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe 2021, lọt Top 16 chung cuộc trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Nhìn lại sự nghiệp chăm chỉ đi thi nhan sắc của mình, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên gặt hái được nhiều trái ngọt nhưng cũng trải qua không ít thăng trầm. Chia sẻ với PV Dân Việt, người đẹp sinh năm 1995 cho biết, cú sốc với cô khi chỉ dừng chân ở Top 30 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

"Kết quả này khiến tôi bị sốc, khóc rất nhiều. Bởi, tôi nghĩ mình phải lọt Top 10. Bố mẹ tôi phải từ quê lên để động viên an ủi tôi. Tôi còn nghĩ tới cái chết vì quá thất vọng. Tôi rất sợ ánh mắt mọi người, tôi sợ khi nghĩ tới việc mọi người kỳ vọng vào mình nhưng mình không làm được", Á hậu Kim Duyên chia sẻ.

Kim Duyên từng ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Supranational 2024 (Hoa hậu Siêu quốc gia) và Mister Supranational 2024 (Nam vương Siêu quốc gia). (Ảnh: FBNV)

Danh hiệu Á hậu 2 Miss Supranational 2022 đánh dấu sự trưởng thành, bản lĩnh của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Nếu như trước đây tâm lý của cô dễ bị ảnh hưởng, khóc nhiều trước những đồn đoán không đúng sự thật về gia đình, bị cho là chưa tốt nghiệp đại học, nợ 43 tín chỉ... thì hiện tại Kim Duyên bình tĩnh, tỉnh táo để lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Theo Kim Duyên tiết lộ với Dân Việt, Miss Supranational là lần cuối cô tham gia cuộc thi nhan sắc. Ngôi vị Á hậu 2 Miss Supranational 2022 trở thành món quà ý nghĩa Kim Duyên dành tặng cho ông nội quá cố. Đây cũng là trang nhật ký đẹp để khép lại cả thanh xuân miệt mài đi thi sắc đẹp của người đẹp gốc Cần Thơ.

Hiện tại, Kim Duyên là người nắm giữ thành tích tốt nhất của dải sash Việt Nam tại đấu trường Miss Supranational từ trước đến nay. Năm 2024, mỹ nhân Cần Thơ gây chú ý khi ngồi "ghế nóng" chấm thi Miss Supranational 2024 (Hoa hậu Siêu quốc gia) và Mister Supranational 2024 (Nam vương Siêu quốc gia).

Miss Cosmo 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam thu hút đông đảo dàn thí sinh là các Hoa hậu, Á hậu, người đẹp được trao danh hiệu Miss Cosmo tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo BTC Miss Cosmo, cuộc thi năm nay sẽ diễn ra trong khoảng hơn 20 ngày tại Việt Nam (bắt đầu từ ngày 10/9 đến ngày 5/10). Hoạt động tiêu điểm của Miss Cosmo 2024 là chuỗi festival sôi động và đậm chất biểu diễn văn hóa tại nhiều thành phố, tỉnh thành Việt Nam với chủ đề chính "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động" thông qua chuỗi những lễ hội từ Bắc vào Nam. Chuỗi Festival sẽ gồm 3 hoạt động chính: Hello Cosmo from Vietnam (Hà Nội - Ninh Bình), Best of Vietnam Exhibition (Bảo Lộc - Lâm Đồng), Best Of The World Festival 2024 (TP. Hồ Chí Minh).