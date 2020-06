Nguyên nhân cặp nam nữ tử vong trong căn nhà với nhiều bất thường

Chiều 11/6, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết quả điều tra ban đầu, vụ người đàn ông đã có vợ con và tình hờ, tử vong bất thường trong căn nhà thuê ở khu vực.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh V.M.C. (31 tuổi) và chị N.T.K.Y. (31 tuổi, cùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định khu vực xảy ra vụ án không có camera giám sát. Hiện trường có nhiều xáo trộn và chập điện. Trên tường có nhiều vết than hoá, các đường dây điện trên tường bị nhiệt tác động làm biến dạng.

Nạn nhân C. tử vong trên nền nhà sát tường bên phải gần cửa ra vào, chị Y. tử vong trong nhà tắm. Qua điều tra ban đầu, công an xác định 2 nạn nhân tử vong không có dấu vết của việc tác động ngoại lực, khả năng chết do ngạt khí.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, chiều tối 10/6, một số người dân sinh sống ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thanh, tỉnh Đồng Nai phát hiện anh C. và chị Y tử vong bất thường trong một căn nhà. Người dân đã vội trình báo công an.

Sau đó, công an có mặt, khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ án. Qua điều tra bước đầu xác định, anh C vốn có vợ con, nhưng gần đây anh C thuê căn nhà trên sinh sống như vợ chồng với chị Y. Tại đây, cả hai mở thêm quán nhậu để buôn bán.