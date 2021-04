Nguyễn Trần Duy Nhất và vợ hơn 7 tuổi quen nhau như thế nào?

Dù đã bước sang độ tuổi 31 với nhiều năm chinh chiến, Nguyễn Trần Duy Nhất vẫn luôn là võ sĩ năng nổ nhất khi tham gia các giải đấu ở mọi cấp độ, từ trong và ngoài nước. Để có thể thực hiện được điều đó, tay đấm đang sở hữu thành tích 2-0 tại ONE Championship cần có một hậu phương vững chắc để anh yên tâm thực hiện những chuyến du đấu. Và với Nguyễn Trần Duy Nhất, người đó không ai khác chính là cô vợ hơn 7 tuổi Kim Oanh của mình.

Chia sẻ về cơ duyên gặp được Kim Oanh, Nguyễn Trần Duy Nhất không ngần ngại cho biết đó chính là ở phòng tập Muay Thái của mình, nơi cả hai gặp nhau và bắt đầu có những kỉ niệm đầu tiên.

"Khi đó, Oanh còn kinh doanh thời trang và là học viên ở phòng tập Muay Thái của mình. Hồi đó, lúc mới quen nhau, cả mình và Oanh thường sang Thái Lan lấy hàng về cho cơ sở của cả 2, đó là những kỉ niệm đáng nhớ đầu tiên giữa hai người", Duy Nhất kể lại.

Vợ chồng Nguyễn Trần Duy Nhất bên gia đình nhỏ.

Tới khi tình cảm thăng tiến và Nguyễn Trần Duy Nhất ngày một tiến xa hơn ở các giải đấu quốc tế, Kim Oanh lúc này đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhà vô địch. Không chỉ là trong cuộc sống gia đình, từ các công tác chuẩn bị, hậu cần, … tất cả đều có đôi bàn tay của Kim Oanh trong từng bước đi của Nguyễn Trần Duy Nhất.

"Sau này, khi không làm thời trang thì Oanh về phụ mình làm phòng tập Muay. Ngoài công việc gia đình, Oanh quán xuyến hầu hết mọi việc: chăm sóc, động viên. Tới cả những chuyến du đấu dài ngày, cũng đều một tay Oanh chuẩn bị thuốc thang, dụng cụ. Khi trở về sau những chuyến tập huấn hay thi đấu, những bữa ăn dinh dưỡng để phục hồi năng lượng, những lời động viên lúc khó khăn là những thứ mình thấy cảm động nhất", Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ đầy tự hào.

Trong chiến thắng đầu tiên tại ONE Championship, sự kiện ONE Immortal Triumph tháng 9 năm 2019, sau khi hạ knockout đối thủ Azwan Che Wil, Kim Oanh cũng là một trong những người đầu tiên đến bên và chúc mừng Duy Nhất. Hiện tại, Nguyễn Trần Duy Nhất đang có 2 chiến thắng liên tiếp và rất có hy vọng chạm tới suất tranh đai ở ONE Championship. Và những thành công bước đầu đó không thể thiếu dấu ấn của Kim Oanh từ những ngày đầu tiên.