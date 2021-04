"Chiến thần" Hàn Quốc "cà khịa" cực mạnh tay đấm gốc Việt Martin Nguyễn

Kim Jae Woong: Cái cằm của Martin Nguyễn không đủ cứng để chịu được một cú knock-out.

Vào ngày 14 tháng 4 tới, Martin Nguyễn sẽ đối đầu với “Chiến thần Hàn Quốc” Kim Jae Woong tại sự kiện ONE on TNT 2. Kim “The Fighting God” Jae Woong là một cái tên tương đối mới của ONE, anh bắt đầu thi đấu tại giải từ cuối năm 2019 và cho tới thời điểm hiện tại chỉ mới thượng đài 3 lần.

Tuy nhiên, “Chiến thần Hàn Quốc” vẫn tỏ ra khá tự tin trong trận đấu sắp tới với cựu vương gốc Việt.

"Tôi tin rằng Martin Nguyễn là một võ sĩ rất nguy hiểm khi anh ấy đủ khôn ngoan và bình tĩnh. Martin có khả năng chống vật, chống khóa siết rất tốt. Anh ấy cũng là một tay đấm giàu kinh nghiệm", Kim Jae Woong cho biết trong podcast Post Fight của SCMP.

"Nhìn chung, tôi tin rằng Martin Nguyễn là một đối thủ rất mạnh, nhưng tôi không cho rằng cái cằm của Martin đủ cứng để không bị knock-out. Ngoài ra, như tôi đã nói, Martin phải đủ bình tĩnh - điều này nhiều khi ảnh hưởng đến kết quả trận đấu của anh ấy".

So với chiến tích giữ ngôi vô địch ONE Championship trọn vẹn 4 năm của Martin Nguyễn, thành tích của Kim Jae Woong khiêm tốn hơn, nhưng cũng không đến nỗi nào. Jae Woong từng vô địch giải Top Fighting Championship của Hàn Quốc. Ở trận gần nhất, Kim Jae Woong đã đánh bại Tetsuya Yamada, cựu vô địch ZST - một giải đấu MMA lớn của Nhật Bản.

Martin Nguyễn và Kim Jae Woong sẽ so tài tại ONE on TNT 2.

"Được sắp xếp đấu với Martin Nguyễn sớm như thế này hoàn toàn là một bất ngờ đối với tôi - tôi đã nghĩ chí ít phải thêm một trận nữa tôi mới có thể đấu với anh ấy", Kim Jae Woong chia sẻ rằng anh khá bất ngờ khi lời thách đấu của anh đến với Martin Nguyễn được ONE Championship chấp thuận.

"Tôi vẫn luôn biết rằng phong cách đấu của hai chúng tôi sẽ làm nên một trận đấu đẹp mắt. Lúc thách đấu Martin Nguyễn tôi không hề có gì chắc chắn rằng tôi sẽ đối đầu với anh ấy, nhưng tôi rất vui vì ONE đã đồng ý kèo đấu này. Trận đấu với Martin là cơ hội tôi chứng minh với cả thế giới rằng cuối cùng thì tôi cũng có thể đánh bại một thần tượng, một võ sĩ mà tôi đã vô cùng tôn trọng".