Tài xế "dở khóc dở cười" trong ngày đầu thu phí không dừng ở trạm An Sương - An Lạc

Tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) nhiều tài xế chưa dán thẻ thu phí không dừng ETC buộc phải quay đầu để được nhân viên hỗ trợ. Trong khi một số tài xế khác đã có tài khoản thu phí không dừng (ePass) nhưng hết tiền buộc phải quay đầu luôn vì không có điểm nạp tiền.