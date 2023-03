Nhà đầu tư TP.HCM săn đón dự án bất động sản chuẩn pháp lý

Bất động sản an toàn được nhà đầu tư ưu tiên

Gần đây, vấn đề pháp lý căn hộ đang trở thành câu chuyện nhức nhối cho rất nhiều nhà đầu tư bất động sản nói chung và phân khúc chung cư nói riêng. Nhiều trường hợp khách hàng đã thanh toán giá trị lớn song dự án kéo dài tiến độ vì chưa xong thủ tục pháp lý theo quy định.

Thậm chí, do pháp lý không chuẩn mực từ đầu, khi cư dân vào ở không được nghiệm thu cấp sổ hồng, có dự án kéo dài lên đến hàng chục năm. Các dự án vướng pháp lý không chỉ khiến nhà đầu tư chôn vốn mà còn mang lại tỷ suất lợi nhuận rất thấp, thậm chí còn làm cho họ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Thực trạng trên khiến cho chính quyền ngày càng thận trọng hơn trong việc cấp phép cho các dự án, làm nguồn cung trên thị trường sụt giảm mạnh. Cụ thể, theo thống kê năm 2021, TP.HCM chỉ có 20 dự án nhà ở được cấp phép. Thực tế không ít các sản phẩm, dự án trên thị trường chưa hoàn chỉnh pháp lý đã bán cho khách hàng. Nhiều trường hợp, người dân vào ở, sinh sống đến hơn chục năm mà căn hộ vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Tắc nguồn cung đã khiến cho thị trường căn hộ liên tục thiết lập mặt bằng giá mới nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ hội rất lớn cho sản phẩm có pháp lý minh bạch, vừa túi tiền và tiện di chuyển. Theo đó, trước những biến động của thị trường bất động sản trong thời gian qua, các dự án pháp lý đầy đủ được các nhà đầu tư khôn ngoan săn đón để tài sản được đảm bảo cũng như có được thanh khoản tốt.

Anh Phạm Phú Thành (38 tuổi) cho biết sản phẩm anh đang tìm mua là căn hộ chung cư đã ổn định cư dân, có sổ hồng. Nhà đầu tư này cho biết, nhu cầu mua đất nền hiện không nhiều, muốn có lãi phải đầu tư dài hạn.

"Không biết bao lâu nữa thì thị trường đất nền mới ấm trở lại. Trong khi đó, giá thuê căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng trong thời gian gần đây. Nhu cầu thuê căn hộ cũng rất lớn bởi các dự án mới không nhiều, giá bán lại cao. Bởi vậy, tôi tìm mua các chung cư có sổ để hạn chế tính rủi ro.

Có nhu cầu mua căn hộ để ở, chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, nhân viên kinh doanh) chia sẻ: "Tích góp nhiều năm tôi mới đủ tiền để mua căn hộ nên muốn tìm dự án nào hoàn chỉnh pháp lý, có thể ra được sổ hồng đúng tiến độ thì mới xuống tiền mua. Rút kinh nghiệm từ các trường hợp của bạn tôi, do không tìm hiểu kỹ mà mua phải dự án không đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư thiếu uy tín nên dù phải bỏ ra tiền tỷ vẫn không có sổ hồng. Tôi thà chấp nhận mua dự án cũ, đã bàn giao 3-5 năm nhưng có sổ hồng còn hơn là mua dự án mới xây dựng nhưng pháp lý lôm côm, ảnh hưởng quyền lợi của người dân".

Nhà đầu tư mở rộng khu vực, tìm kiếm bất động sản chuẩn pháp lý

Theo các chuyên gia, để đảm bảo cho mục đích an cư hay đầu tư, bên cạnh vị trí, chất lượng, thiết kế, không gian sống… thì pháp lý dự án đang là tiêu chí chiếm ưu thế khi lựa chọn sản phẩm bất động sản.

Thời gian qua, thị trường bất động sản đã chứng kiến nhiều trường hợp khách hàng không được ký hợp đồng chuyển nhượng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu… do dự án trục trặc pháp lý. Đó chính là lý do vì sao các dự án đầy đủ pháp lý hiện nay luôn được săn đón, ưu tiên chọn để đầu tư cũng như để an cư.

Ông David Jacskon - Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh tâm lý thị trường đang bị dao động bởi các thông tin chính sách, thanh khoản thì bất động sản có pháp lý rõ ràng chính là điều kiện quan trọng hàng đầu chấn an tâm lý của người mua nhà lúc này.

Theo đánh giá của vị chuyên gia, giai đoạn vừa qua là khoảng thời gian khó khăn khi thanh khoản sụt giảm ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, vướng mắc pháp lý dự án vẫn chưa được tháo gỡ làm nghẽn nguồn cung sản phẩm, từ đó đẩy giá bất động sản tiếp tục leo thang. Vì thế, với những dự án đủ pháp lý đưa ra thị trường đang xem là giải pháp trấn an tâm lý của nhà đầu tư ở thời điểm này.

Ghi nhận cho thấy, tính thanh khoản của các dự án có pháp lý đầy đủ vẫn khá tốt ở giai đoạn này, cả ở thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Pháp lý là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu khi tìm hiểu dự án. Người mua đồng ý mức giá cao hơn, đổi lại sự an tâm và đảm bảo khi mua các căn hộ đã có sổ hồng.

Tuy nhiên, tình trạng dự án bất động sản chuẩn pháp lý ngày càng khan hiếm tại các đô thị lớn, nhà đầu tư phải mở rộng ra các khu vực lân cận để săn đón. Đơn cử như tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, nhà đầu tư đã không còn chăm chăm vào thị trường TP.HCM như trước đây nữa mà đang dần dịch chuyển về các khu vực lân cận để săn tìm các dự án đã hoàn thiện pháp lý, ít tiềm ẩn nguy cơ rủi ro.