Nhà để xe của một bệnh viện bốc cháy khói lửa ngùn ngụt, hàng chục xe máy cháy trơ khung

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng gần 9 giờ sáng 24/7, tại nhà để xe máy của Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, cán bộ của bệnh viện gọi điện báo cho Công an huyện Thăng Bình.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh: CTV

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy, tuy nhiên có khoảng 12 chiếc xe máy của cán bộ, nhân viên, y - bác sĩ của bệnh viện này bị ngọn lửa thiêu rụi.



Vụ cháy đã làm 12 chiếc xe máy bị cháy rụi. Ảnh: Trang Tam Kỳ

"Công an huyện Thăng Bình đang khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình thông tin.