Hoàn thành Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất vượt tiến độ 2 tháng, khai thác đúng ngày 30/4/2025

Rút ngắn tiến độ thi công dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 14/3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức phát động thi đua hoàn thành thi công, đưa vào khai thác công trình nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất.



Theo đó, đây là dự án giao thông trọng điểm, góp phần tăng công suất khai thác của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong và ngoài sân bay vốn đang quá tải.

Ông Lê Khắc Hồng - Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 Tân Sơn Nhất cho biết thời gian qua, ACV đã chỉ đạo liên danh nhà thầu thi công huy động hơn 400 đầu xe máy thiết bị và gần 2.000 kỹ sư, công nhân triển khai thi công "xuyên lễ, xuyên Tết", bám sát công trường. Mục đích để đảm bảo từng công đoạn, từng hạng mục của dự án phải đạt chất lượng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

Liên danh các nhà thầu ký cam kết thi công vượt tiến độ dự án nhà ga T3 sân bay Tan Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Về tiến độ dự án, đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành hơn 81% khối lượng thi công phần thô. Công tác thi công các hạng mục công trình đang được kiểm soát và thực hiện đúng với kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, sau khi nghiên cứu, thống nhất, các đơn vị tham gia thực hiện dự án phấn đấu vượt tiến độ thi công 2 tháng với mục tiêu hoàn thành thi công, đưa vào khai thác dịp lễ 30/4/2025.

Theo đó, liên danh nhà thầu (Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội (Hancorp); Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng); Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (CC1); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng RICONS; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Lưu Nguyễn) sẽ hoàn thành kết cấu bê tông cốt thép nhà ga vào dịp lễ 30/4/2024, rút ngắn tiến độ 15 ngày.

Công trình hiện đã hoàn thành hơn 81% khối lượng thi công phần thô. Ảnh: Gia Linh

Tiếp theo đó, hạng mục kết cấu thép nhà ga hoàn thành vào ngày 14/10/2024, rút ngắn tiến độ 37 ngày. Về hạng mục lắp dựng mái, các đơn vị dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2025, rút ngắn tiến độ 17 ngày. Hạng mục cơ điện dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, rút ngắn tiến độ 33 ngày. Và cuối cùng, hạng mục lắp đặt thiết bị vận hành sẽ hoàn thành vào 22/4/2025, rút ngắn tiến độ 2 tháng.

Dự án nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất là một trong hai công trình dự án do ACV triển khai thực hiện thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban chỉ đạo, bên cạnh dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Công nhân khẩn trương làm việc, rút ngắn tiến độ dự án. Ảnh: Gia Linh

Dự án có công suất khai thác 20 triệu hành khách/năm với quy mô 01 tầng hầm và 04 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng là 112.500 m2 và hạng mục nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ.

Nhá ga T3 với quy mô 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy làm thủ tục hành lý tự động và 42 quầy làm thủ tục check in tự động, áp dụng công nghệ mới nhất kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai làm thủ tục; 27 cửa ra tàu bay (trong đó 13 cửa bằng ống lồng và 14 cửa bằng xe bus; 06 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến; 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Nhà ga T3 được thiết kế với 08 cửa kiểm soát an ninh và 01 khu riêng biệt phục vụ khách VIP, hạng thương gia và khách ưu tiên.