Những cây cảnh này thực sự là "thiên địch" của muỗi. Chúng còn có tác dụng cải thiện không khí trong nhà, giúp phong thủy ngày càng tốt lành, thịnh vượng hơn.

Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát với hàng trăm ca mắc mỗi ngày và đã có gần 30 người tử vong. Trong khi đó, thời tiết vẫn mưa nhiều khiến muỗi hoành hành.

Có những cây cảnh "nhỏ mà có võ". Ảnh minh họa saferbrand

Nếu bạn muốn ngăn chặn muỗi trong nhà thì không có gì tốt hơn là trồng những cây cảnh này. Điều này không chỉ giúp bạn tô điểm khung cảnh cho gia đình mà còn mang lại sự mát mẻ hơn, cải thiện không khí và giúp xua đuổi muỗi.

Đừng coi thường những cây cảnh nhỏ bé này. Chúng có mùi thơm rất dễ chịu, là "thiên địch" của muỗi đồng thời có thể thanh lọc không khí, dưỡng người, giúp phong thủy trong nhà tốt hơn.

1. Cây cảnh: Bạc hà

Là một loại cây cảnh xanh thông thường, bạc hà có hình dáng rất tươi và đẹp, cây có màu xanh, tươi tốt và đẹp mắt nên rất thích hợp để trồng trong chậu để bàn.

Cây cảnh này phát triển rất nhanh và có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Ảnh minh họa Min.news

Bạc hà là một loại cây thân thảo, cao khoảng 60-80cm. Cây bạc hà thân hình vuông, màu xanh hoặc tím nhạt. Lá bạc hà có vị cay, mát, có chứa tinh dầu.

Cây cảnh này phát triển rất nhanh và có khả năng sinh sản mạnh mẽ. Từ 1 vài nhánh, bạc hà có thể nhanh chóng phát triển thành một cái chậu.

Lá bạc hà có mùi rất tươi mát, khiến người ta có cảm giác mát lạnh, sảng khoái. Cây cảnh này có thể làm cho không khí xung quanh có mùi thơm, khử trùng và thanh lọc không khí, còn giúp tinh thần sảng khoái, xua tan mệt mỏi, khiến người ta thư giãn, tỉnh táo.

Bạc hà thực sự có tác dụng đuổi muỗi rất tốt. Ảnh minh họa SH

Bạc hà cũng có giá trị kinh tế mạnh mẽ. Nó không chỉ là 1 loại gia vị dùng trong các món ăn, là rau thơm được ưa thích mà còn được dùng trong công nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm, thực phẩm.

Bạn có thể gặp các sản phẩm bạc hà ở khắp nơi như kẹo, bánh, kem đánh răng, dầu gội đầu... Nếu đặt chậu cây cảnh này trong nhà, muỗi sẽ không dám đến gần. Bạc hà thực sự có tác dụng đuổi muỗi rất tốt.

Có thể nói đây là một chậu cây xanh với những lợi ích rất thực tế. Cây cảnh này thích hợp trồng ở nơi đủ ánh nắng. Trong thời kỳ sinh trưởng, cây cảnh cần thông gió thường xuyên.

Cây cảnh này thích hợp trồng ở nơi đủ ánh nắng. Trong thời kỳ sinh trưởng, cây cảnh cần thông gió thường xuyên. Ảnh minh họa SH

Bạn nên bổ sung nước khoảng 2 đến 3 lần một tuần và giữ cho đất ẩm nhưng không bị úng. Vào mùa sinh trưởng có thể bón phân để thúc đẩy sự phân nhánh, giúp cây phát triển mập mạp, cân đối, có thể có hình dáng đẹp hơn.

2. Cây cảnh: Nhất mạt hương

Trong phong thủy, cây nhất mạt hương mang đến cho gia chủ tài lộc, may mắn, tiền tài danh vọng. Bên cạnh đó, nó còn tránh làm mất đi tiền bạc, giúp nắm bắt được thời cơ, vận may đến kịp thời (nhất là người tuổi Hợi). Do đó, bạn nên trồng một chậu nhất mạt ương mini trong phòng ngủ.

Bạn hãy trồng ngay 1 chậu nhất mạt hương để cảm nhận niềm vui từ cây cảnh này. Ảnh minh họa SH

Cây nhất mạt hương với mùi thơm dịu nhẹ có khả năng xua đuổi muỗi, giúp không gian phòng ngủ trong lành mà thơm ngát. Cây cảnh chịu bóng và chịu hạn khá tốt, sức sống mạnh mẽ nên không cần chăm sóc nhiều.

Bạn hãy trồng ngay 1 chậu nhất mạt hương để cảm nhận niềm vui từ cây cảnh này. Chúng có mùi thơm như quả táo khi chạm vào chúng, rất vi và thú vị.

Tốt nhất bạn nên đặt chúng ở bàn ăn, cây cảnh này sẽ tạo ra một bầu không khí rất tốt, khiến cả gia đình vui vẻ.

Đặt cây cảnh này trong phòng, bầu không khí sẽ được thanh lọc, sạch sẽ, thơm mát và còn có thể đuổi muỗi, từ đó cải thiện chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Ảnh minh họa Inf.news

Nhất mạt hương là một loại cây trồng trong chậu nhỏ. Vẻ ngoài của cây cảnh này rất hấp dẫn. Lá của nó tương đối đầy đặn và bề mặt phủ đầy lông tơ. Ngoài ra, nhiều người thích ngửi mùi hương trái cây này.

Đặt cây cảnh này trong phòng, bầu không khí sẽ được thanh lọc, sạch sẽ, thơm mát và còn có thể đuổi muỗi, từ đó cải thiện chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của bạn.

Hơn nữa, nếu chậu cây cảnh nhất mạt hương của bạn đủ lớn, bạn có thể bứt lấy ít lá, vò nát rồi hòa vào nước, lấy nước thơm này để xịt phòng cũng có tác dụng đuổi muỗi. Dung dịch này chẳng khác nào nước xịt phòng sinh thái tinh khiết vậy.

Ngoài tác dụng để àm cảnh, nhất mạt hương còn giúp thanh lọc không khí, làm sảng khoái tinh thần và có thể nấu ăn. Bạn có thể nấu canh hay trộn gỏi bằng loại lá nhất mạt hương cũng khá ngon. Bạn cũng có thể phơi khô lá nhất mạt hương để pha trà.

Cây cảnh này nên được tiếp xúc với nhiều ánh sáng mặt trời. Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh này thích trồng ở đất cát có độ thông thoáng và thoát nước tốt. Nó thích ánh sáng dịu, chịu hạn tương đối và sợ ngập úng.

Cây cảnh này nên được tiếp xúc với nhiều ánh sáng mặt trời. Nhưng nếu vào mùa hè nắng gắt cần cho chúng vào chỗ râm mát để tránh làm cháy lá. .

3. Cây cảnh: Thanh mộc hương

Thanh hương mộc, còn gọi là gỗ thơm (tên khoa học là Pistacia weinmannifolia) là một loại cây rất tao nhã.

Trên trên thực tế, nếu loại cây này được trồng dưới đất, nó có thể phát triển thành một cây lớn cao vài mét. Ảnh minh họa Min.news

Cây có cành xum xuê, lá xanh đẹp, màu bóng, có giá trị làm cảnh cao. Nó phát triển nhanh chóng và có thể được cắt tỉa theo ý muốn.

Khi được trồng trong chậu nhỏ, dáng cây cảnh nhỏ xinh và sang trọng. Trên trên thực tế, nếu loại cây này được trồng dưới đất, nó có thể phát triển thành một cây lớn cao vài mét.

Hình dạng cây cảnh này rất dẻo và có thể uốn thành các cây bonsai nhỏ xinh đẹp. Khi đặt trong nhà, cây cảnh này có thể tạo thêm nét tươi mát và cây xanh cho căn phòng, có tác dụng dưỡng người rất tốt.

Cây cảnh này thích hợp để trồng ở đất màu mỡ, có khả năng thấm khí và thoát nước tốt. Nó thích môi trường nửa râm mát và không thích ánh sáng mạnh. Ảnh minh họa SH

Lá cây của chúng có mùi thơm thoang thoảng, ngửi rất dễ chịu. có tác dụng đuổi muỗi nhất định. Vào mùa mưa, chắc chắn đây là cây cảnh được ưa chuộng nhất vì mùi hương này có tác dụng khử trùng mạnh mẽ.

Hiệu quả khử trùng có thể xua tan mùi hôi trong nhà, làm sạch không khí và tạo môi trường gia đình tốt hơn.

Cây cảnh này thích hợp để trồng ở đất màu mỡ, có khả năng thấm khí và thoát nước tốt. Nó thích môi trường nửa râm mát và không thích ánh sáng mạnh.

Vào mùa hè, cây cảnh cần được che chắn để tránh nắng gắt. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên cắt tỉa cho cây cảnh để giữ được hình thức bên ngoài xinh đẹp của cây cảnh.