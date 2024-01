Đại gia thích trồng 5 cây cảnh độc lạ, bá đạo, không chỉ chiêu may, phát lộc còn trấn trạch, giữ nhà

Một trong những vật phong thủy gia đình rất được coi trọng chính là cây cảnh trồng trong nhà, ngoài sân. Nhà giàu rất chú trọng đến phong thủy cũng như lựa chọn các cây cảnh trồng trong nhà mình, đặc biệt là những cây cảnh có ý nghĩa tốt lành, bảo vệ cho gia đình họ.



Dưới đây là 5 cây cảnh "trấn trạch" được người xưa rất coi trọng và ngày nay cũng được các gia đình giàu có thích trồng. Chúng có uy lực, bá đạo, là cây cảnh cát tường, may mắn, phát tài, chiêu lộc.

Nhìn từ xa, cây cảnh trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt như ngọc, một khung cảnh tràn đầy sức sống. Ảnh minh họa Inf.news

1. Cây cảnh: Kỳ lân ngọc

Kỳ lân ngọc (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata) hay còn gọi là xương rồng vạn lý trường thành thuộc loài thực vật mọng nước thuộc họ Euphorbiaceae. Nhìn từ xa, cây cảnh trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt như ngọc, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Chúng có thân hình sần sùi, không đều nhau nên trông kỳ dị và xấu xí. Hơn nữa, trên đó còn có gai, tạo cho người ta cảm giác “không dễ chọc vào”.

Cây cảnh thích môi trường phát triển khô ráo. Ảnh minh họa Toutiao

Tuy nhiên, chúng lại được đặt tên là "kỳ lân", một con thú trong thần thoại cổ đại, tượng trưng cho sự tốt lành và hòa bình. Do đó, cây cảnh này đặt trong nhà có ngụ ý bảo vệ gia đình, có thể xua đuổi tà ma và những điều xui xẻo.

Việc bảo dưỡng cây cảnh này cũng tương đối đơn giản. Cây cảnh thích môi trường phát triển khô ráo, ấm áp, chịu hạn, chịu cằn cỗi nhưng không chịu lạnh hay úng, không cần tưới nước thường xuyên, tốt nhất nên giữ nhiệt độ ở nhà trên 15 độ.

Cây cảnh này có tuổi thọ dài và nếu được bảo trì thích hợp, sẽ không có vấn đề gì nếu giữ nó trong nhiều thập kỷ. Hơn nữa, nó sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ và độc đáo hơn.

Xương rồng 3 cạnh, xương rồng Keel (tên khoa học là Euphorbia trigona) cũng là cây cảnh có vẻ ngoài kỳ dị, không đẹp một chút nào. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Xương rồng 3 cạnh

Xương rồng 3 cạnh, xương rồng Keel (tên khoa học là Euphorbia trigona) cũng là cây cảnh có vẻ ngoài kỳ dị, không đẹp một chút nào.

Cây mọc thẳng và có thể phát triển rất cao, lại có nhiều cành và lá quanh năm xanh tươi, sáng bóng như vảy cá. Nó có một thân cây nhiều thịt với ba khía đặc trưng, có gai nhỏ với các lá nhỏ nằm gần đầu chồi hơn.

Phần lớn, cây cảnh này có màu xanh lục đậm. Tuy nhiên, có những mẫu vật cực kỳ hiếm có thân màu đỏ và lá màu đỏ thẫm.

Điều quan trọng nhất là bản chất của cây cảnh này là khỏe mạnh, có sức sống rất mạnh mẽ, dễ bảo trì. Ảnh minh họa Inf.news

Cây cảnh này có sức sống mãnh liệt, phát triển rất nhanh, nếu môi trường thích hợp có thể cao tới 1m/năm, trong nhà có thể cao đến 3m, chạm trần.

Nó trông độc đáo và mạnh mẽ, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng, tốt lành, không chỉ có thể trang trí môi trường, nâng cao phong cách ngôi nhà mà còn thanh lọc không khí.

Điều quan trọng nhất là bản chất của cây cảnh này là khỏe mạnh, có sức sống rất mạnh mẽ, dễ bảo trì, chịu được hạn hán và cằn cỗi, miễn là không thường xuyên tưới nước hoặc bón phân và nhiệt độ phù hợp thì cây cảnh sẽ khó mà chết được.

Cây xương rồng kim hổ có hình cầu khổng lồ, một số có đường kính có thể lên tới hơn một mét, được gọi là "ông lớn" trong số các cây xương rồng. Ảnh minh họa Inf.news

3. Cây cảnh: Xương rồng kim hổ

Xương rồng kim hổ (Echinocactus grusonii) một cây cảnh giống như "cục đá lớn" có nhiều gai. Khi chúng còn nhỏ sẽ chỉ giống như một quả cầu gai nho nhỏ, không ai để ý đến. Nhưng khi lớn lên hình dáng khổng lồ và gai góc của chúng khiến không ai có thể bỏ qua.

Cây xương rồng kim hổ có hình cầu khổng lồ, một số có đường kính có thể lên tới hơn một mét, được gọi là "ông lớn" trong số các cây xương rồng.

Hơn nữa, toàn thân được bao phủ bởi những chiếc gai cứng màu vàng dẹt, giống như những mũi tên đã sẵn sàng phóng đi và được sắp xếp rất ngay ngắn, khiến người ta không dám dễ dàng chạm vào.

Tuy có vẻ ngoài đáng sợ nhưng cây cảnh này tượng trưng cho sự huy hoàng, hùng vĩ, có thể là biểu tưởng của gia đình thịnh vượng.

Cây cảnh này là một loại cây thân thảo mọng nước lâu năm, chịu được hạn hán và cằn cỗi. Cây thích môi trường phát triển ấm áp và đầy nắng. Ảnh minh họa Inf.news

Không chỉ làm đẹp nơi sống mà cây xương rồng kim hổ còn có tác dụng xua đuổi những luồng khí xấu, mang lại nhiều may mắn, bình an cho gia đình.

Bên cạnh đó, xương rồng còn có thể giúp chúng ta thanh lọc không khí ô nhiễm và giảm thiểu những ảnh hưởng của bức xạ có hại từ các thiết bị điện tử sử dụng hằng ngày.

Cây cảnh này là một loại cây thân thảo mọng nước lâu năm, chịu được hạn hán và cằn cỗi. Cây thích môi trường phát triển ấm áp và đầy nắng.

Bạn không cần quá chăm chỉ tưới nước. Quá chăm chỉ có thể khiến quả cầu bị thối. Thông thường, đợi đến khi đất khô hoàn toàn hãy tưới nước và tránh để bầu đất bị ướt quá lâu.

Cây cảnh này có thể sống tốt trong đất thịt pha cát tơi xốp, màu mỡ, có khả năng thấm nước tốt, thuận lợi cho sự phát triển. Khi cây cảnh trưởng thành đến độ nhất định sẽ nở hoa trên "đỉnh đầu", hoa nở từ tháng 6 đến tháng 10.

Đây là cây cảnh cho trái giống như lòng bàn tay người, thoạt nhìn có vẻ kỳ dị, nhưng lại được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà, ngắm lá, xem quả. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "Tay phật".

Đây là cây cảnh cho trái giống như lòng bàn tay người, thoạt nhìn có vẻ kỳ dị, nhưng lại được rất nhiều người ưa thích trồng trong nhà, ngắm lá, xem quả.

Quả phật thủ có hương thơm thanh thoát, theo phong thủy, cây cảnh phật thủ có thể trừ tà, giữ cho ngôi nhà được an toàn và mang đến may mắn, tốt lành cho gia chủ, đón quý nhân, mang đến tài lộc.

Cây cảnh này có sức sống rất mạnh, dễ chăm sóc, chịu hạn rất tốt và không cần tưới nước thường xuyên. Ảnh minh họa Min.news

Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc họ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Chính vì có hương thơm đặc biệt, dài lâu cùng với ý nghĩa tâm linh như vậy mà nhiều người Việt dùng phật thủ để trưng trên bàn thờ Phật, tổ tiên mong muốn lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Cây cảnh này có sức sống rất mạnh, dễ chăm sóc, chịu hạn rất tốt và không cần tưới nước thường xuyên.

Sau khi quả chín, hãy hái và đặt trong phòng khách, phòng trà hoặc ô tô của bạn. Nó mang ý nghĩa may mắn và có thể làm trong lành không khí.

Vạn tuế là loại cây cảnh nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường xanh quanh năm, tràn đầy sức sống. Ảnh minh họa pinterest

5. Cây cảnh: Vạn tuế

Cây cảnh vạn tuế có tên khoa học là Cycas revoluta, thuộc họ Cycadaceae – Thiên Tuế. Cây cảnh này có cành lá cứng như sắt, tuổi thọ cao, thích hợp với nhiều loại môi trường nên còn được mệnh danh là "cây trường thọ", "cây trường sinh.

Vạn tuế là loại cây cảnh nhiệt đới và cận nhiệt đới, thường xanh quanh năm, tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, cây cảnh này có tốc độ sinh trưởng chậm và khó ra hoa.

Vì vậy, khi "vạn tuế nở hoa" là hiện tượng hiếm gặp và đẹp đẽ. Mọi người cho rằng, việc cây cảnh này nở hoa là một điềm lành, báo hiệu tin vui, tài lộc sắp đến.

Cây cảnh này tương đối chịu hạn, không cần tưới nước thường xuyên để tránh hiện tượng thối rễ do ứ nước. Ảnh minh họa Gardenia

Nhà giàu coi cây cảnh này như cây "trấn trạch" thường trồng ở lối vào, tiền sảnh với hy vọng xua đuổi tà ma và bảo vệ ngôi nhà của họ. Cây cảnh này cũng có tác dụng thanh lọc và cân bằng linh khí trong ngôi nhà của bạn.

Việc chăm sóc cây vạn tuế cũng tương đối đơn giản. Cây cảnh có khả năng thích ứng tốt với môi trường, dễ sống, nên trồng ở nơi có đủ ánh nắng, nếu trồng trong chậu thì vào mùa hè phải che nắng hợp lý.

Cây cảnh này tương đối chịu hạn, không cần tưới nước thường xuyên để tránh hiện tượng thối rễ do ứ nước.

Cây cảnh còn có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà, điều chỉnh độ ẩm không khí, cải thiện sức khỏe. chất lượng không khí. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, cây cảnh này không có khả năng chịu lạnh, vào mùa đông, ở những vùng rất lạnh, nên di chuyển đến nơi ấm áp trong nhà để bảo dưỡng.

Cây cảnh còn có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà, điều chỉnh độ ẩm không khí, cải thiện sức khỏe. chất lượng không khí.

Trên đây là những cây cảnh "trấn trạch" mà người xưa rất coi trọng. Chúng độc đáo, bá đạo, là cây cảnh "sinh tài, chiêu lộc", bảo vệ mạnh mẽ cho ngôi nhà của bạn.

Phong thủy gia đình đề cao sự hài hòa, thống nhất và phụ thuộc lẫn nhau giữa con người và thiên nhiên cũng như sự điều chỉnh, sáng tạo của môi trường tương đối.

Là vật mang một phần và quan trọng của thiên nhiên, hoa, cây cỏ không chỉ mang đến cho con người một môi trường sống trong nhà xanh, tự nhiên mà còn tạo nên một không gian sống trong lành, tự nhiên, yên tĩnh, thoải mái và năng động hơn.



Hơn nữa, cây cảnh còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng, hài hòa cuộc sống, môi trường sinh thái, thanh lọc không khí, bồi dưỡng tình cảm, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của con người.