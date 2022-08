Nhà hoạt động cho quyền bình đẳng giới Hồng Phi: Chúng tôi có đóng góp nên xứng đáng được công nhận

Hồng Phi tên thật là Quách Chí Thiện, sinh ra với giới tính nam. Ngay từ nhỏ, Thiện nhận ra mình khác biệt so với các bạn nam khác, đó là rung cảm trước con trai chứ không phải con gái. Đã từng có lúc hoang mang không biết mình là ai, nhưng may mắn, Thiện tiếp cận được các tài liệu về giới tính khá sớm. Thế là Thiện come out (công khai) với gia đình.

Thật tuyệt vời, cha mẹ, chị và em đón nhận Thiện bằng tất cả lòng thương yêu. Thiện thấy mình may mắn hơn các bạn đồng tính khác, những người không dám sống bằng bản ngã của mình vì sự kỳ thị và định kiến, nên quyết định dấn thân vào hoạt động vì quyền bình đẳng giới.



Gia đình văn minh

Sau khi Quách Chí Thiện thừa nhận mình là người đồng tính nam, cha em đã dắt về quê nội và giới thiệu với các thành viên trong gia đình rằng em là con gái ông. Sự công nhận này trở thành chỗ dựa tinh thần vững chải cho em. Vì vậy, ngay từ nhỏ, em không bị xấu hổ hay sợ hãi vì bị kỳ thị, chọc ghẹo bởi người xung quanh.

Hồng Phi từng biểu diễn trên sân khấu một thời gian trước khi hoạt động xã hội

Hết trung học, em thi vào bộ môn cải lương khoa kịch hát dân tộc TP.HCM. Sau đó, em bước chân vào hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Hồng Phi. Em đã ăn cơm tổ nghiệp nghệ thuật suốt một thời gian khá dài. Đến một lúc, trong Phi thôi thúc được trở thành con gái, em quyết định tiêm hóc môn và chuyển giới. Đó cũng là lúc em nhận thấy mình cần đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng LGBT.

Vì thế, ngay sau quá trình chuyển giới hoàn thành, em đã tham gia vào nhiều dự án của nhiều tổ chức xã hội. Trong hành trình ấy, Phi nhận ra cộng đồng LGBT ở quê hương em, An Giang, và các tỉnh ĐBSCL cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn, em quyết định chuyển địa bàn hoạt động về thành phố Long Xuyên.

Đến đầu năm 2022, Hồng Phi tiếp nhận nhóm cộng đồng Sunshine An Giang. Chức năng hoạt động của nhóm lúc này tập trung về quyền LGBT, sức khoẻ tình dục. Đến giai đoạn Hồng Phi tiếp nhận, cộng đồng đã nâng lên thành doanh nghiệp xã hội mở rộng thêm các lĩnh vực như giáo dục, các nhóm yếu thế khác, y tế công, môi trường, mại dâm, ma túy. Phi đang nỗ lực trở thành nhịp cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ đến với cộng đồng LGBT bị yếu thế.

Trái tim nhiệt huyết

Tính từ lúc Phi điều hành, Sunshine An Giang hoạt động khởi sắc và đa dạng hơn hẳn. Em luôn nghĩ ra rất nhiều hoạt động mới, hoặc sẵn sàng tham gia các dự án của các đối tác có ích cho cộng đồng LGBT nói riêng và mọi đối tượng xã hội nói chung.

Hồng Phi đóng góp không nhỏ vào hoạt động tích cực cho cộng đồng LGBT An Giang

Những hoạt động được phía chính quyền ủng hộ có thể kể đến như tổ chức chương trình Đại sứ truyền thông ĐBSCL 2022 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang ghi nhận trên trang báo điện tử, tham gia hội thảo cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về giải quyết việc làm cho người trẻ và thanh thiếu niên LGBT, tham gia Dự án Thanh thiếu niên và thanh thiếu niên LGBT cùng Sở LĐ-TB-XH tỉnh An Giang và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế tại Việt Nam (Save the Children), cùng trung tâm ISC Tổ chức chương trình Trường học Cầu Vồng tại trường ĐH An Giang.

Ngoài ra, Phi cùng các thành viên của Sunshine An Giang thường xuyên có những hoạt động giúp đỡ người lao động nghèo, tiếp sức sinh viên đến trường. Đặc biệt, tư vấn cho các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT mà cụ thể là đồng tính nam hiểu về nguyên do lây bệnh HIV/AISD, khuyến khích xét nghiệm và tư vấn điều trị. Hoạt động này góp phần giảm thiểu lây lan bệnh HIV/ASID, và giải tỏa được tâm lý bất ổn của các cá nhân.

Hồng Phi tham gia các hoạt động thiện nguyện

Hồng Phi cho biết: "Trước khi đòi hỏi quyền lợi cho cộng đồng LGBT, chúng tôi phải có đóng góp mới thay đổi cách nhìn của lãnh đạo địa phương, của xã hội. Cộng đồng LGBT 10 năm trước có thể xin sự thương cảm, bớt kỳ thị. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.

Thời điểm này, chúng tôi có đóng góp, chúng tôi xứng đáng được công nhận, tôn trọng như mọi giới tính khác. Không có gì đặc biệt, hay tự hào vì tôi là người trong cộng đồng mà chỉ đơn giản là tôi tự hào khi là người trong cộng đồng có đóng góp cho xã hội".

Hoạt động bằng tiền túi

Đến giờ, tất cả mọi kinh phí hoạt động của Sunshine An Giang đến từ tiền túi của Hồng Phi và các bạn thành viên. Để có tiền, Phi đã mở quán bán bánh ướt và thức uống.

Nhìn chung, cả Phi và các thành viên đều làm việc trên tinh thần tự nguyện, chưa có thu nhập. Vậy nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tạo nên sự thay đổi hoàn cảnh tích cực hơn cho các thành viên yếu thế trong cộng đồng LGBT, hay sự thay đổi định kiến của xã hội về người đồng tính, song tính, chuyển giới, Phi thấy hạnh phúc và có động lực tận hiến. Chính các bạn đã góp tiếng nói vào cộng đồng LGBT Việt Nam để Bộ Y tế không xem đồng tính là một loại bệnh. Sắp tới là sự vận động thông qua luật hôn nhân đồng giới.

Trong tương lai, sẽ còn nhiều dự án thiết thực được triển khai tại Sunshine An Giang và hy vọng có sự đồng hành của các tổ chức giàu kinh nghiệm và uy tín, Phi cho biết.