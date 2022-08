"Tác phẩm" lớn nhất của Kathy Uyên sau thời gian im hơi lặng tiếng

Kathy Uyên sinh ra tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Cô đã lấy hai bằng cử nhân Nghệ thuật nghiên cứu điện ảnh, và cử nhân kinh tế tại Đại học California, Irvine. Kathy từng theo học tại những trường huấn luyện diễn xuất hàng đầu tại Mỹ như Lisa Robertson Studio, Lesly Kahn Studio.

Kathy đã tham gia rất nhiều vai trò trong lĩnh vực giải trí như casting, sản xuất và phát triển chương trình giải trí truyền hình, quản lý tài năng tại các công ty uy tín như Dreamworks SKG, Wanner Brothers. Về sau, Kathy góp mặt trong vai trò diễn viên ở các tác phẩm nổi tiếng như How I meet your mother, Asian stories (Book 3), Skidmark và Fishing the game.

Về Việt Nam, Kathy lập tức thành công với phim Chuyện tình xa xứ (đạo diễn Victor Vũ) và đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng 2009. Kathy gây ấn tượng mạnh với vai Mai trong phim Để mai tính của Charlie Nguyễn, bộ phim "bom tấn" phòng vé. Giải diễn viên chính Cánh diều vàng năm 2013, với phim Âm mưu giày gót nhọn. Thành công đặc biệt trong vai trò đạo diễn phim Chị chị em em.