Nhà sản xuất cảnh báo hệ lụy khi sử dụng phụ tùng ô tô, xe máy giả

Nhiều vụ buôn bán phụ tùng có dấu hiệu hình sự

Theo đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh trên địa bàn phụ trách, Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nam Bắc, phường 3, quận Phú Nhuận đang trưng bày để bán nhiều xe máy chưa qua sử dụng.

Qua hồ sơ chứng từ, lực lượng Quản lý thị trường xác định lô hàng được Công ty cổ phần Việt Hàn Motor (địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) xuất bán cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nam Bắc từ ngày 11/7/2023. Mặc dù có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tuy nhiên, chủ cơ sở chưa xuất trình được Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới đối với chiếc xe máy trên. Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện tem, logo "Cub", "super CUB", logo "cánh chim" gắn trên sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành thẩm tra, xác minh và làm việc đối với Công ty cổ phần Việt Hàn MOTOR - đơn vị bán hàng cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nam Bắc.

Sau thời gian làm việc, kiểm tra hàng hóa, cơ sở, cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện công ty Cổ phần Việt Hàn MOTOR có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất, lô hàng vi phạm có trị giá gần 130 triệu đồng.

Vụ việc được Đội Quản lý thị trường số 4 báo cáo về Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh và chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chuyên ngành tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh phụ kiện ô tô, xe máy

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 28/4/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển Hoàng Tiến về tội buôn bán hàng giả quy định tại khoản 3 Điều 192 Bộ luật hình sự. Vụ vi phạm được phát hiện bởi Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện.

Cụ thể, tại nơi trưng bày sản phẩm để bán của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển Hoàng Tiến, lực lượng liên ngành phát hiện gần 5.300 sản phẩm phụ tùng ô tô gồm dây curoa, cài ba đờ sốc, lọc gió động cơ, má phanh… mang nhãn hiệu Honda. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu "Honda" đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Mở rộng điều ra vụ việc, làm việc với đại diện chủ sở hữu quyền cho Honda tại Việt Nam, Đội Quản lý thị trường số 5 nhận được kết quả toàn bộ số hàng hóa đơn vị thu giữ tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển Hoàng Tiến là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của Honda.

Ham phụ tùng rẻ tiền, dễ trả giá đắt về sức khỏe

Thông qua Tổng cục Quản lý thị trường, đại diện Công ty Honda Việt Nam đưa ra khuyến cáo về hậu quả khi người dân sử dụng phải các sản phẩm phụ tùng, phụ kiện kém chất lượng. Theo đó, các bộ phận đảm bảo sự an toàn cơ bản cho người sử dụng phương tiện như nhông, xích xe máy, gương chiếu hậu, nan hoa, quả xi nhan, má phanh cơ, đĩa, khóa điện, cuộn nổ, phanh tay, bộ lọc gió... thường bị làm giả nhiều nhất.

Hàng nhái chủ yếu được sản xuất bằng công nghệ thủ công với chất liệu không đạt chuẩn, nhiều loại pha trộn hợp chất kém chất lượng nên độ chính xác và tuổi thọ kém, nhanh hỏng và không an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, những sản phẩm này lại có giá rất rẻ, khiến người dùng dễ "tặc lưỡi" bỏ qua chỉ số an toàn và mua về sử dụng.

Do đó, thực tế trong những năm vừa qua đã xảy ra nhiều trường hợp tai nạn do phụ tùng nhái gây ra như cháy nổ xe máy, xe gãy trục, nổ lốp…gây tổn thất to lớn, phải trả giá đắt về sức khỏe, tính mạng. Bản thân các nhà sản xuất chính hãng cũng thiệt hại, giảm sút lợi nhuận kinh doanh cũng như uy tín.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, phụ tùng xe giả mạo nhãn hiệu đang trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội. Tình trạng nhập linh kiện, nguyên liệu, sản phẩm hoàn chỉnh vào Việt Nam sau đó chế biến, lắp ráp, sang chiết, bao gói thành các sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài đưa ra thị trường tiêu thụ rất phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên cả nước.

Thực tế, các vụ việc liên quan đến hàng hóa phụ tùng, phụ kiện ô tô, xe máy thường xuyên bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện. Hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm bị thu giữ. Ví dụ như trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cuối tháng 9/2022, lực lượng Quản lý thị trường cũng đã phát hiện và thu giữ trên 10 tấn phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, không đảm bảo chất lượng sử dụng tại 2 kho hàng ở huyện Tiên Lữ.

Hiện trường vụ phát hiện 10 tấn phụ tùng ô tô cũ tại Hưng Yên

Trong năm 2022, hàng trăm vụ việc vi phạm tại các cơ sở kinh doanh, cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy đã được phát hiện và xử lý trên địa bàn cả nước. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh như Tiền Giang, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Đắc Nông, Quảng Nam, Bến Tre… cũng đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến mặt hàng này, thu giữ lượng lớn sản phẩm vi phạm.

Hiện, cơ quan quản lý thị trường vẫn đang tiếp tục công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Do đó, lực lượng chức năng đề nghị người dân cùng chung tay, hỗ trợ trong việc tố giác những hành vi có dấu hiệu vi phạm để công tác chống hàng giả được triển khai một cách hiệu quả nhất.