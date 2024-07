Là cộng sự lâu năm của đạo diễn James Cameron, Landau đã góp phần tạo nên ba trong bốn tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại. Ông đã ghi dấu ấn lịch sử với "Titanic", bộ phim đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Landau thậm chí còn tự phá vỡ kỷ lục của chính mình hai lần với "Avatar" (2009) và phần tiếp theo "Avatar: The Way of Water" (2022).



Trước khi qua đời, Landau vẫn miệt mài với công việc sản xuất các phần tiếp theo của "Avatar". Cameron dự định sẽ mở rộng loạt phim khoa học viễn tưởng này lên thành 5 phần, với phần cuối cùng dự kiến ra mắt vào năm 2031.

Chia sẻ với Variety tại buổi ra mắt "The Way of Water", Landau nhớ lại buổi chiếu phim cho dàn diễn viên chính: "Khi thấy họ rưng rưng nước mắt, tôi cũng không thể kìm lòng".

Sau khi biết tin về sự ra đi của Jon Landau, nhà sản xuất của "Titanic" và "Avatar", vị đạo diễn tài ba đã gửi lời tri ân đến người đồng hành bằng một thông điệp đầy xúc động.



"Gia đình Avatar đang vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của người bạn và người lãnh đạo của chúng tôi, Jon Landau. Sự hài hước dí dỏm, sức hút, tinh thần hào phóng và ý chí mạnh mẽ của anh ấy đã là trung tâm của vũ trụ Avatar trong gần hai thập kỷ.

Di sản của anh ấy không chỉ là những bộ phim anh ấy sản xuất, mà còn là tấm gương sáng mà anh ấy đã nêu - kiên cường, quan tâm, hòa đồng, không mệt mỏi, sâu sắc và rất đặc biệt. Anh ấy đã tạo ra những bộ phim tuyệt vời, không phải bằng quyền lực mà bằng sự ấm áp và niềm vui của việc làm điện ảnh. Anh ấy truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi đã mất đi một người bạn thân yêu và người cộng sự gần gũi nhất trong suốt 31 năm qua. Một phần trong tôi vụn vỡ", Cameron bộc bạch.

Nhà sản xuất "Titannic", "Avatar" qua đời vì ung thư

Jon Landau, nhà sản xuất lừng danh của "Titanic" và cả hai phần "Avatar" qua đời vào ngày 6/7, hưởng thọ 63 tuổi. Ảnh: Independent.

Năm 29 tuổi, Landau trở thành phó chủ tịch sản xuất phim truyện tại 20th Century Fox, nơi ông giám sát các tác phẩm như: "Die Hard 2", "Power Rangers", "The Last of the Mohicans" và "True Lies" (1994), bộ phim ông hợp tác cùng Cameron. Khi Landau rời Fox, Cameron đã mời ông đọc kịch bản một dự án có mật danh "Planet Ice", sau này chính là siêu phẩm "Titanic" (1997).

Landau đã gắn bó với Cameron trong suốt sự nghiệp của mình, trở thành giám đốc điều hành tại Lightstorm Entertainment của Cameron. Ông cũng là người đứng sau các dự án "ăn theo" của Lightstorm, như Dark Horse Comics và nhiều ấn phẩm spinoff "Avatar" của Penguin Random House. Landau còn đóng vai trò cố vấn trong việc tạo ra "Avatar: Frontiers of Pandora", tựa game Ubisoft được ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, cũng như game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi "Avatar: Reckoning" của Tencent Games.

Những tác phẩm khác mà Landau tham gia sản xuất bao gồm: "Campus Man" (1987), "Solaris" (2002) và "Alita: Battle Angel" (2019).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, Landau chia sẻ về sự nghiệp của mình tại Hollywood: "Tôi không thể chỉ ngồi một chỗ và ký duyệt mọi thứ. Không chỉ với tư cách một nhà sản xuất, mà còn trong cuộc sống. Tôi muốn tham gia, muốn có tiếng nói, muốn tạo ảnh hưởng. Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người vượt qua giới hạn của bản thân, để họ tự hào về những gì chúng tôi đang làm. Tôi nghĩ đó là một điều rất quan trọng. Tôi không bao giờ muốn trở thành kẻ chỉ biết ngồi bàn giấy trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống".

Ông ra đi để lại người vợ Julie Landau, người bạn đời gần 40 năm, cùng hai con trai Jamie và Jodie Landau. Ông còn có các anh chị em Tina, Kathy và Les Landau.

Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Landau, bao gồm: đồng chủ tịch Disney Entertainment Alan Bergman, Peter Jackson và Fran Walsh của Wētā FX, Joe Letteri - giám sát VFX của loạt phim "Avatar", và Stephen Rivkin - biên tập viên của "Avatar". Nữ diễn viên Frances Fisher của "Titanic" cũng chia buồn trên X: "Hãy yên nghỉ, Jon".

Landau sinh ra tại New York vào ngày 30/7/1960, là con của Ely và Edie Landau, cả hai cũng là những nhà sản xuất phim. Ông từng theo học tại Trường Điện ảnh và Truyền hình của Đại học Nam California (USC).