Bernard Hill, diễn viên nổi tiếng với vai Vua Théoden trong bộ ba phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và Thuyền trưởng Edward Smith trong "Titanic" đã qua đời. Ông hưởng thọ 79 tuổi.



Bernard Hill qua đời vào sáng sớm ngày 5/5, người đại diện của ông là Lou Colson xác nhận với BBC. Hiện nguyên nhân cái chết của ông chưa được công bố.

Bernard Hill lần đầu tiên trở nên nổi tiếng với vai Yosser "gizza job" Hughes trong mini-series "Boys From the Blackstuff" năm 1982 của Alan Bleasdale. Cùng năm đó, ông vào vai Trung sĩ Putnam trong bộ phim "Gandhi" do Richard Attenborough đạo diễn. Bernard Hill xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình Anh từ những năm 70 đến 80, bao gồm: "I, Claudius"; "Crown Court"; "Rooms"; "Fox" và "Jackanory".

Nam diễn viên trong hai bộ phim đoạt nhiều giải Oscar nhất mọi thời đại qua đời

Bernard Hill, nam diễn viên từng tham gia phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" và "Titanic" đã qua đời vào sáng sớm ngày 5/5. Ảnh: The Sun.

Năm 1997, Bernard Hill đóng vai Thuyền trưởng Smith trong bộ phim "Titanic" của James Cameron, bộ phim đã giành được 11 giải Oscar. Sau đó, ông tham gia loạt phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn" của Peter Jackson trong vai Vua Théoden, xuất hiện trong "The Two Towers" năm 2002 và "The Return of the King" năm 2003, cũng đã giành được 11 giải Oscar. Bernard Hill đã xuất hiện trong hai trong số ba bộ phim có nhiều giải Oscar nhất mọi thời đại cho đến nay (“Ben-Hur” cũng đạt được kỷ lục này).

Năm 2015, Bernard Hill vào vai Công tước xứ Norfolk, chú của Anne Boleyn, trong miniseries "Wolf Hall" của BBC, bộ phim đã giành được giải BAFTA cho phim truyền hình dài tập hay nhất.

Bernard Hill sinh ngày 17/12/1994 tại Blackley, Manchester. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 5 thập kỷ, ông đã tham gia vào các bộ phim đáng chú ý khác như: “Mr. Toad's Wild Ride” (1996); "A Midsummer Night's Dream"(1999); "True Crime” (1999); "The Scorpion King" (2002); "Valkyrie" (2008) và "ParaNorman" (2012).