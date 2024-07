Son Ye Jin: "Tôi là người hướng nội nhưng ham diễn xuất"

Liên hoan phim quốc tế Bucheon lần thứ 28, khai mạc vào giữa tuần vừa qua và kéo dài suốt 11 ngày, đã dành hẳn một triển lãm đặc biệt mang tên "One and Only Son Ye Jin" để tôn vinh nữ diễn viên nổi tiếng này tại Bucheon, tỉnh Gyeonggi.



"Tôi rất biết ơn vì một triển lãm có tiêu đề như vậy. Tôi thực sự nghĩ rằng mọi diễn viên đều có sự hiện diện "duy nhất" của riêng mình", Son Ye Jin chia sẻ với các phóng viên trong buổi họp báo tại BIFAN lần thứ 28.

Cô là nữ diễn viên thứ sáu được vinh danh trong triển lãm hồi tưởng tại BIFAN, theo sau những tên tuổi lớn của điện ảnh Hàn Quốc như Choi Min Sik, Jeon Do Yeon, Jung Woo Sung, Kim Hye Soo và Sol Kyung Ku.

Son Ye Jin không lo lắng về việc già đi

Sau 24 năm cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất, Son Ye Jin đã cảm nhận được nhiều sự thay đổi trong giá trị sống của mình, đặc biệt là sau khi lập gia đình và có con trai. Ảnh: Soompi.

Triển lãm đặc biệt này giới thiệu những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp 24 năm của Son Ye Jin, cùng với buổi trò chuyện đặc biệt và triển lãm ảnh.

Hồi tưởng về những ngày đầu bước chân vào con đường diễn xuất, Son Ye Jin, ở tuổi 42, cho biết chính tính cách hướng nội đã thúc đẩy cô theo đuổi nghề này.

"Khi còn học trung học, tôi từng mơ hồ nghĩ rằng có lẽ mình có thể trở thành một diễn viên để vượt qua tính cách nhút nhát và hướng nội của mình. Dù là người hướng nội, tôi lại mang trong mình rất nhiều cảm xúc mà khó thể hiện ra ngoài. Vì vậy, tôi muốn dùng diễn xuất để bộc lộ những cảm xúc ấy", Son Ye Jin tâm sự.

Son Ye Jin bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình "Delicious Proposal" năm 2001. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn trong các bộ phim lãng mạn như "Lovers' Concerto" (2002), "The Classic" (2003) và "A Moment to Remember" (2004), với những vai diễn gợi nhớ về mối tình đầu của mọi người.

Nữ diễn viên đã chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng trong bộ phim hài lãng mạn "The Art of Seduction" năm 2005, nơi cô hóa thân thành một chuyên gia hẹn hò. Trong bộ phim "My Wife Got Married" năm 2008, Son Ye Jin vào vai một người phụ nữ kết hôn với hai người đàn ông. "The Truth Beneath" (2016) là bước ngoặt mới khi Son Ye Jin thể hiện vai diễn một người phụ nữ tưởng chừng hoàn hảo nhưng thực chất lại bị ám ảnh bởi sự điên loạn và giận dữ.

Hiện tại, ở tuổi 40 và có một gia đình hạnh phúc với nam diễn viên Hyun Bin, cùng con trai chào đời vào năm 2022, Son Ye Jin cho biết cô muốn trở thành một diễn viên có trách nhiệm với khuôn mặt và tuổi tác của mình.

"Tôi muốn khuôn mặt của mình phản ánh đúng sự trưởng thành và lão hóa tự nhiên, để diễn xuất của tôi cũng phù hợp với điều đó", cô giải thích.

Trước đây, Son Ye Jin coi việc hoàn thành một bộ phim hay một bộ phim truyền hình như hoàn thành một cuộc chạy nước rút 100 mét, điều này tạo áp lực và căng thẳng liên tiếp. Bây giờ, cô muốn tập trung vào diễn xuất lâu dài.

Son Ye Jin xuất hiện lần đầu tiên trên thảm đỏ sau 2 năm vắng bóng. Ảnh: IG.

Buổi họp báo đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Son Ye Jin trước công chúng kể từ khi sinh con vào năm 2022. Cô chia sẻ rằng cuộc sống hàng ngày với gia đình mang lại cho cô niềm hạnh phúc lớn nhất.

"Kết hôn và sinh con đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho tôi. Trong hai năm qua, việc nuôi dạy con đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn nhất, và mỗi ngày tôi đều tìm thấy giá trị trong những điều đơn giản như con ăn ngon. Hệ thống giá trị của tôi đã thay đổi rất nhiều", Son Ye Jin chia sẻ.

Gần đây, có thông tin cho rằng Son Ye Jin có thể sẽ tham gia vào một tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng Park Chan Wook, tuy nhiên, cô từ chối tiết lộ chi tiết và cho biết chưa có gì được xác nhận chính thức.