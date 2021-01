Nha Trang: Bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế xe ôm

Theo nguồn tin từ Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa), đơn vị vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Lê Văn Tiến (35 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tiến là nghi can đã dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm GrabBike vừa qua.

Trước đó, anh Phan Hoàng Giang (24 tuổi, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), là tài xế GrabBike cho biết, đã bị một nam hành khách tấn công, cứa vào cổ nhằm cướp tài sản nhưng bất thành.

Nghi phạm Lê Văn Tiến đang bị tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng hơn 18 giờ ngày 4/12, anh Giang đứng tại góc đường Mai Xuân Thưởng (thành phố Nha Trang) thì khách là nam thanh niên đi tới thuê chạy đến khu vực Cầu Ké. Hai bên thỏa thuận giá sau đó anh Giang chở người này đến địa điểm trên.

Khi vừa qua Cầu Ké (xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) khách liền yêu cầu Giang dừng lại và bất ngờ từ phía sau dùng vật sắc cứa vào vùng cổ Giang một nhát. Lúc này Giang bị đau bỏ xe, ngã nhào xuống đường.

Nghe tiếng anh Giang kêu, một số người dân sống ở gần chạy ra nên thanh niên kia liền bỏ chạy ngược về đường 23/10 tẩu thoát. Sau khi được người dân giúp đỡ anh Giang điều khiển xe máy chạy đến Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu lại vết thương ở vùng cổ.

Sau thời gian điều tra, các lực lượng Công an TP.Nha Trang xác định Tiến là nghi phạm của vụ án nên tiến hành truy bắt. Ngay sau đó, Công an Nha Trang đã phối hợp với Công an quận 12, TP.HCM bắt giữ Lê Văn Tiến khi đang lẩn trốn ở chung cư An Sương. Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận hành vi, mục đích cướp tài sản nhằm để trả nợ.