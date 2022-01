Nhà văn Nguyễn Hiếu: "Kiều ở sân khấu cải lương mang đến góc nhìn hoàn toàn khác"

Nhà văn Nguyễn Hiếu viết văn từ khi học lớp 10. Bài thơ in báo đầu tiên là "Xung quanh một chiến công" trên báo Văn Nghệ năm 1973. Năm 1976, ông có truyện ngắn in báo đầu tiên là "Hai chị em cùng nghề" trên báo Lao Động.



Nhà văn Nguyễn Hiếu từng nhận giành được các giải thưởng như: Giải B của Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cho Kịch Nguyễn Hiếu năm 2003. Giải B cuộc thi của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an trao cho "Mặt nạ để đời" vào năm 2010. Giải Thụy Điển tài trợ đề tài giáo dục trao cho bài thơ "Bốn đứa trẻ bên bờ sông Hàn" năm 1999. Giải B Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho kịch bản "Dàn mùng tơi gẫy rập" vào năm 2010. Giải C văn học đề tài Công nhân và người lao động với "Biển toàn là nước" năm 2010. Giải nhất cuộc thi ký và truyện ngắn Công an Hà Nội với "Bố tôi - người công an Hà Nội"...

Các kịch bản sân khấu gần đây như: "Chu Văn An - người thầy của muôn đời" - Nhà hát Chèo Quân đội dựng, "Thân phận nàng Kiều" - Nhà hát Múa rối Việt Nam, "Kiều" - Nhà hát Kịch Việt Nam.