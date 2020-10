Nhà xe Kết Đoàn thừa nhận đánh phụ xe khách trên đường Giải Phóng

Khoảng 16h ngày 2/10, xe ô tô khách BKS: 18B-024.38 của nhà xe Kết Đoàn, do Hoàng Thanh Định (SN 1989, quê quán Nam Trực, Nam Định) điều khiển từ bến xe Giáp Bát đến đầu ngõ 895 đường Giải Phóng thì dừng với ý định chờ đón khách.

Trên xe lúc này có phụ xe là Trần Hữu Hảo (SN 1989, trú ở Nam Trực, Nam Định) và Vũ Minh Ngọc (con của chủ nhà xe - SN 1999). Thời điểm ấy, xe ô tô khách BKS: 18B - 01894 của nhà xe Đoàn Liên cũng đi từ bến ra.

Xe ô tô khách BKS: 18B-024.38 của nhà xe Kết Đoàn.

Do hết giờ xuất bến mà xe ô tô của nhà xe Kết Đoàn vẫn dừng đón khách nên phụ xe Đoàn Liên là anh Vũ Văn Hoan (SN 1980, quê quán Hải Hậu, Nam Định) đã xuống xe yêu cầu xe khách này dời đi để xe Đoàn Liên rời bến. Theo lời khai của nhóm đối tượng hành hung, anh Hoan đã đạp vào đuôi xe khách Kết Đoàn nên hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc hai bên to tiếng, Ngọc, Định và Hảo đã đuổi đánh anh Hoan. Trong lúc hành hung phụ xe Đoàn Liên, Ngọc có sử dụng hung khí là 1 tuýp sắt lấy trên xe của nhà mình còn Hảo dùng mũ cối nhằm tấn công nhưng không được.

Bị nhóm đối tượng hành hung bằng nhiều nhát đập vào đầu, lưng và cổ, anh Hoan bỏ chạy về phía cổng bến xe Giáp Bát, rồi được đưa đến Bệnh viện đa Khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu, mất nhiều máu, có dấu hiệu xuất huyết não và tinh thần hoảng loạn.

Phụ xe Vũ Văn Hoan đang điều trị trong BV Đa khoa Hà Đông.

Tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Công an phường Giáp Bát đã vận động Vũ Minh Ngọc đến cơ quan Công an làm việc; đồng thời thu giữ tang vật là chiếc gậy tuýp sắt. Bước đầu, nhóm người của nhà xe Kết Đoàn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Hoàng Mai củng cố hồ sơ, giải quyết theo quy định pháp luật.