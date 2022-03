Nhân chứng vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, Quảng Nam: “Gào lên vợ ơi, đổi lại là sự yên ắng đáng sợ”

Đoàn xe chở 4 thi thể trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, Quãng Nam về TP.HCM hôm 28/2. Ảnh: Chinh Hoàng

Hơn 12h trưa ngày 28/2, đoàn xe chở thi thể 4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đã được đưa về TP.HCM lo hậu sự. Người thân, hàng xóm xung quanh con hẻm nhỏ số 730 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin dữ...

Gắng gượng vì còn hai con nhỏ

Nhân chứng, người thân kể lại sự việc khi hay tin chìm ca nô. Clip: Chinh Hoàng

Trở về cùng người vợ quá cố, ông Nguyễn Tấn Hiệp thân hình lấm lem, chân tay đầy hằn những vết xước vì những va đập vào mạn ca nô trong lúc cứu người.

Đến hiện tại, tinh thần ông Hiệp vẫn còn hoảng loạn sau vụ chìm ca nô. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Hiệp kể lại: Chuyến du lịch ở biển Cửa Đại, Quảng Nam bằng ca nô hôm ấy, ông ngồi cạnh vợ mình. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện, bỗng dưng nghe tiếng động lạ. Chỉ trong 30 giây, chiếc ca nô lật úp. Trong phút hoảng loạn, ông cố ngoi lên, ngụp xuống để cứu vợ nhưng bất thành.

"Tìm mãi không thấy vợ, tôi cố cứu những người còn lại, khi cứu hộ đưa tôi vào bờ, vì tinh thần hoảng loạn, tôi không nhớ mình cứu được bao nhiêu người", ông Hiệp bày tỏ.

Ông Hiệp cùng vợ có hai con gái, Nguyễn Gia Hân 19 tuổi, vừa kết hôn và đang mang thai 4 tháng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Hiệp cùng vợ có hai con gái, Nguyễn Gia Hân 19 tuổi, vừa kết hôn và đang mang thai 4 tháng. Con gái nhỏ 10 tuổi Nguyễn Gia Linh đang học lớp 5.

Hôm nhận tin dữ về mẹ, Gia Hân đang ngủ, nghe người thân báo tin mẹ mất, em đã đứng ngồi không yên, định bụng sẽ đặt vé máy bay ra Đà Nẵng để xem tình hình.

Sau đó, em nhận được điện thoại từ ông Hiệp báo: "Ba sẽ đưa mẹ về". Lúc này, mọi thứ với Gia Hân trở nên hỗn độn, em chỉ biết khóc.

Khi hỏi về tương lai, có điều gì khiến Gia Hân lo lắng, Gia Hân nức nở: "Em không biết sau khi sinh con, em sẽ như thế nào. Mẹ nói sau chuyến đi này, mẹ sẽ trở về chăm cháu ngoại, vậy mà…".

Còn Gia Linh nghẹn ngào: "Từ nay, con không được mẹ đón đi học nữa. Hôm ba mẹ đi du lịch, con bị cảm nên phải ở nhà, con không tin đã mất mẹ".

Chuyến du lịch định mệnh

Trong quá trình điều trị bệnh ung thư, để giải khuây, chị Nguyễn Thi Thu Hương cùng chồng mình quyết định đi du lịch nhưng không may tình huống xấu nhất đã xảy ra. Ông Nguyễn Trọng Tấn (anh trai ruột nạn Nguyễn Thị Thu Hương) chia sẻ: Vợ chồng Hương đi du lịch Hội An cùng mấy người hàng xóm không may gặp nạn. Hương mất, chồng nó may mắn sống sót nhưng hiện tại vẫn hoảng loạn chưa nói gì.

Gia đình nạn nhân Thu Hương thất thần khi đoàn xe đưa thi thể bàn giao. Ảnh: Chinh Hoàng

Thời điểm nhận tin dữ, ông Tấn cho hay, ông không liên lạc được với em rể của mình, nên dự định sẽ bay ra Hội An để đón các em về. Tuy nhiên, sau đó chồng Hương đã mượn điện thoại và gọi về thông báo tình hình. "Nó dặn tôi không cần ra đón, ở nhà chuẩn bị tang lễ cho Hương. Lúc này, cả nhà tôi như chết lặng", ông Tấn bộc bạch.

Theo ông Tấn, vợ chồng chị Hương có 3 mặt con với nhau. Hai đứa con gái hiện đang học đại học, con trai út năm nay 9 tuổi. Trong gia đình, chị Hương vốn là kinh tế chính, chồng chị làm nghề tự do nên thu nhập bấp bênh. Hiện tại, khi lo xong tang lễ cho chị Hương, anh em phía nhà ngoại sẽ tính phương án hỗ trợ chồng chị Hương nuôi các cháu ăn học.

Cũng trong chuyến du lịch đinh mệnh này, gia đình anh Nguyễn Xuân Hòa cùng một lúc mất đi hai người thân - mẹ của anh bà Nguyễn Thị Khiêm và chị Nguyễn Kim Lan.

Là người có mặt trên chiếc ca nô, anh Hòa nhớ lại: Sự việc xảy ra trong tích tắc. Khi ca nô lật, anh cố gắng mở cửa bơi ra ngoài, hỗ trợ cứu các nạn nhân. Lúc đó tình thế hoảng loạn, nước lạnh, sóng đập liên tục nên anh Hòa vẫy vùng cố tìm kiếm mẹ và chị gái nhưng không thể.

"Đến khi được đội cứu hộ đưa vào bờ, cả người tôi cứng đơ vì lạnh và chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. Tôi không ngờ chuyến đi này lại mang đến tai ương cho gia đình của mình như vậy", anh Hòa nấc nghẹn.