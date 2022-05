Nhận của Việt Á hàng tỷ đồng, Giám đốc CDC Hà Giang đối mặt hình phạt nào?

Nhận hàng tỷ đồng của Việt Á

Ngày 11/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (CDC Hà Giang), khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can là Giám đốc, Trưởng khoa xét nghiệm và Kế toán trưởng CDC Hà Giang vì đã có hành vi nhận hối lộ, được quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật hình sự.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thi hành quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang - Ảnh: TTXVN

3 bị can là Nguyễn Trần Tuấn (sinh năm 1971), Giám đốc CDC Hà Giang; Phan Thị Nga (sinh năm 1971), Trưởng khoa xét nghiệm và Tô Minh Huệ (sinh năm 1972), Kế toán trưởng.

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang, 3 người này đã nhận hối lộ của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với số tiền hàng tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này cả 3 đã nộp cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang.

Đối mặt mức phạt từ 20 năm đến tử hình

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, hành vi nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ quyền hạn nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận lợi ích của tổ chức cá nhân và thực hiện công việc, nhiệm vụ, công vụ công theo yêu cầu của họ, bất kể nhiệm vụ công vụ đấy là đúng pháp luật hay không.

Ví dụ, nhận tiền để cho doanh nghiệp trúng thầu, vi phạm quy định về đấu thầu. Nhận tiền để phê duyệt dự án, giao dự án cho doanh nghiệp; nhận tiền để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp; người có chức vụ quyền hạn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm của cá nhân, doanh nghiệp...

Theo luật sư Lan, tội nhận hối lộ chỉ áp dụng với người có chức vụ quyền hạn và lợi ích nhận hối lộ ở đây có thể là lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất. Nếu là lợi ích vật chất, phải trị giá từ 2 triệu đồng trở lên mới được coi là phạm tội.

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là họ nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra.

Không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội này bao giờ cũng mong muốn thực hiện được hành vi phạm tội.

Tội danh này có 4 khung hình phạt. Khung 1 (khoản 1) là phạt tù từ 2 năm đến 7 năm; Khung 2 (khoản 2) là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm; Khung 3 (khoản 3) là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm; Khung 4 (khoản 4) phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là hình phạt bổ sung.

Từ phân tích trên, luật sư Lê Hoàng Lan cho biết, theo thông tin từ phía cơ điều tra, những người trên bị khởi tố, bắt tạm giam theo khoản 4, Điều 354, Bộ luật hình sự. Khoản này có mức phạt là phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, sau khi kết thúc quá trình điều tra, Giám đốc và hai thuộc cấp ở CDC Hà Giang vẫn bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 thì có thể phải đối mặt với khung hình phạt như trên.