Nhận hối lộ 130 triệu đồng, cựu Trưởng phòng Cục thuế Bình Định lĩnh án 6 năm tù

Phiên toà xét xử được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Khiêm.

Ông Hồ Minh Khiêm từng là Trưởng đoàn Thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Xây dựng An Nghĩa (TP.Quy Nhơn). Ông từng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Bình Định tuyên phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Khiêm tại phiên tòa,

Năm 2017, Cục Thuế Bình Định ban hành Quyết định về việc thanh tra thuế tại Công ty An Nghĩa. Trong quá trình thanh tra, dù không bị lập bất kỳ biên bản vi phạm nào, nhưng doanh nghiệp vẫn được lưu ý "có một số sai phạm sẽ bị phạt và truy thu".

Ngày 24/9/2017, sau khi nắm thông tin từ một thành viên đoàn thanh tra, ông Hồ Minh Khiêm (không trực tiếp thanh tra do đang học ở Thừa Thiên - Huế) đến Công ty An Nghĩa "đưa ra danh sách liệt kê các lỗi sai phạm" rồi nói số tiền phạt thuế, truy thu sẽ hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (đại diện Công ty An Nghĩa) đã nhờ vả giúp đỡ và được ông Khiêm đồng ý.

Để thu xếp mức phạt xuống gần 70 triệu đồng, hai bên thỏa thuận khoản "chung chi" cuối cùng là 130 triệu đồng (gồm 110 triệu cho ông Khiêm, phần còn lại cho Cục trưởng Cục Thuế Bình Định).

Ngày 1/10/ 2017, sau khi gửi đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, ông Minh hẹn ông Hồ Minh Khiêm đến Cà phê Hội Quán (TP.Quy Nhơn) và đưa bì nhựa màu đen chứa 110 triệu đồng và bì nhựa màu nâu chứa 20 triệu đồng vào túi xách của ông Khiêm thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định phát hiện, bắt giữ.