Vụ "làm luật" đăng kiểm: Sở GTVT Bắc Ninh muốn xử thật nặng, chủ đầu tư nói không cấu kết với "cò mồi"

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi tới Công an tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ và đề nghị phối hợp điều tra xác minh làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về vụ việc "Cò" ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh" tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan tới vụ việc này, ông Tống Ngọc Đông, trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện người lái, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin mà Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Sở đã yêu cầu Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05D báo cáo, giải trình nội dung sự việc".

Ông Tống Ngọc Đông, trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện người lái, Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh tại buổi làm việc với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D. Ảnh: Chu Linh

Nhắc tới quan điểm xử lý vụ việc này, ông Đông cho biết: "Sở đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 99-05D phải phối hợp với Cơ quan Công an xác minh làm rõ những gì báo Dân Việt đã nêu".

"Trung tâm đăng kiểm 99-05D phải trả lời dư luận một cách thoả đáng, không để hiện tượng này tái diễn. Bất kỳ người đó là ai, nếu vi phạm tới mức độ nào cũng phải xử lý đúng quy định của pháp luật. Thậm chí, phải hình sự hoá (nếu đến mức độ vi phạm phải xử như vậy)", ông Đông khẳng định.

Cũng trao đổi với PV Dân Việt về hình thức xử lý, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định: "Sau khi có kết luận của Cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xử lý những cá nhân, tập thể sai phạm theo đúng quy định của ngành".

Hình ảnh "Cò" đăng kiểm tại khu vực Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Đến nay, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc công bố số điện thoại đường dây nóng phản ánh hành vi tiêu cực trong kiểm định xe cơ giới.

Để kịp thời xử lý các hành vi tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiếm, Cục Đăng kiểm đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện các hành vi tiêu cực xin gọi tới số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm: 024.37684702 hoặc 0985961766.

Trong ngày 26/4, thông tin tới báo chí, đại diện Công an thị xã Thuận Thành cho biết, đơn vị đã triệu tập hai người, trú tại thị xã Thuận Thành, để làm rõ thông tin mời chào các chủ xe, tài xế "làm luật" để được đăng kiểm nhanh tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Cục Đăng kiểm Việt Nam làm việc đột xuất với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D sau phản ánh của Dân Việt.

Trước đó, tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Cục Đăng kiểm với Trung tâm đăng kiểm 99-05D, bà Nguyễn Thị The, Chủ tịch HĐQT, Đại diện Chủ đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D phủ nhận việc các nhân viên của Trung tâm 99-05D nhận tiền của lái xe, chủ xe và khẳng định: "Tôi không bao che, dung túng về các việc cấu kết với các "cò mồi" để đưa xe vào kiểm định".

Bà The cho biết, Trung tâm đã có đơn trình báo đến Cơ quan công an địa phương (Công an phường Trạm Lộ, Công an thị xã Thuận Thành). Hiện tại Cơ quan Công an thị xã Thuận Thành đã triệu tập và tạm giữ 02 đối tượng "cò mồi" là Vương Đ. T. (0976.052....) và Trần T. N. (0962.173....) là người thường xuyên đưa xe tới Trung tâm 99-05D (sao gửi báo cáo và đơn trình báo kèm theo).

Ông Trần Kiên, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, người tên "Kiên" được nhắc đến trong video kỳ 2, cho biết có nghe điện thoại của lái xe để tạo điều kiện cho khách hàng vào kiểm định nhưng không nhận tiền từ chủ xe, lái xe. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 24/03/2023, Trung tâm 99-05D đã có báo cáo số 19/BC-9905D gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh, đồng thời có đơn trình báo đến cơ quan công an địa phương. Hiện tại Công an thị xã Thuận Thành đã triệu tập và tạm giữ 02 đối tượng "cò mồi" là ông Vương Đặng Tươi và bà Trần Thị Nga.