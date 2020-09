Nhan Phúc Vinh bị chê trách cư xử không đẹp tại VTV Awards 2020, nghi vấn “bằng mặt không bằng lòng” với Diễm My 9x?

Tối 5/9, lễ trao giải VTV Awards 2020 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, vinh danh những nhân vật, hình ảnh, tác phẩm gây ấn tượng với công chúng trong năm qua. Tại đây, khán giả cũng chứng kiến sự ra về trắng tay của nhiều ứng cử viên "nặng ký".

Lễ trao giải kết thúc, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều tranh cãi khi cho rằng nam chính "Tình yêu và tham vọng" là diễn viên Nhan Phúc Vinh có cách hành xử không đẹp, né tránh nhắc đến tên bạn diễn là Diễm My 9x khi được phỏng vấn trong hậu trường.

Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn tại hậu trường VTV Awards 2020.

Cụ thể, sau khi ban tổ chức công bố cái tên giành chiến thắng ở hạng mục "Nữ diễn viên ấn tượng", MC Phí Linh đã có cuộc trò chuyện với ba nam diễn viên trong hậu trường lễ trao giải gồm: Nhan Phúc Vinh, Xuân Nghị, Thanh Sơn. Nữ MC đề nghị ba anh chàng bày tỏ cảm nghĩ về bạn diễn nữ của mình vừa xuất hiện trên sân khấu.

Điều đáng nói, Nhan Phúc Vinh là người trả lời đầu tiên. Thay vì bày tỏ suy nghĩ về Diễm My 9x – người tương tác với mình nhiều nhất trong "Tình yêu và tham vọng", anh lại nhắc đến Lã Thanh Huyền. Nam diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho Lã Thanh Huyền nhưng lại chẳng nói gì về Diễm My 9x.

Nhan Phúc Vinh nhí nhố bên Lã Thanh Huyền trong hậu trường "Tình yêu và tham vọng". (Ảnh: Vietnamnet)

Câu trả lời của Nhan Phúc Vinh khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Nhiều người cho rằng hành động của nam diễn viên không đẹp dành cho bạn diễn. Bên cạnh đó, có người cho rằng có thể Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9x ở ngoài đời "bằng mặt không bằng lòng", vì thế anh mới né tránh việc nhắc đến nữ diễn viên khi được phỏng vấn.

Nguyên nhân khiến cư dân mạng nghi ngờ mối quan hệ giữa Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9x là trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên tương tác với các diễn viên và thành viên trong đoàn phim "Tình yêu và tham vọng". Nhưng anh lại không hề nhắc đến Diễm My 9x hay kết bạn Facebook với cô.

Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9x vướng nghi vấn "bằng mặt không bằng lòng".

Một bộ phận khán giả cho rằng nhiều người quá nhạy cảm khi đồn đoán về mối quan hệ giữa Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9x khi nam diễn viên không nhắc đến bạn diễn. Họ cho rằng trong "Tình yêu và tham vọng", Nhan Phúc Vinh không chỉ tương tác nhiều với Diễm My 9x, anh còn có nhiều cảnh quay chung với Lã Thanh Huyền. Trong khi đó, Thanh Sơn xuất hiện nhiều bên cạnh Diễm My 9x. Vì thế, Nhan Phúc Vinh ca ngợi Lã Thanh Huyền nhiều hơn và nhường "sân" cho Thanh Sơn là điều hợp lý.