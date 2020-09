Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn để lộ khoảnh khắc bất ngờ ở kết phim “Tình yêu và tham vọng”

Chỉ còn ít giờ nữa, tập cuối cùng của "Tình yêu và tham vọng" chính thức lên sóng. Đây là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng thời gian qua. Hầu hết mọi người đoán rằng Minh (Nhan Phúc Vinh) và Linh (Diễm My 9x) sẽ có một đám cưới ngọt ngào.

Hồi tháng 7/2020, một thành viên trong ê-kíp sản xuất "Tình yêu và tham vọng" đăng tải bức ảnh của Diễm My 9x. Trong ảnh, cô mặc chiếc váy cô dâu, cười rạng rỡ bên cạnh chú rể giấu mặt. Bức ảnh được Diễm My 9x đăng tải lại trên trang cá nhân gây chú ý. Dân tình đoán già đoán non và cho rằng đây chính là cái kết đẹp của phim.

Một số thành viên trong ê-kíp làm phim "Tình yêu và tham vọng" hé lộ ảnh Diễm My 9x bên chú rể.

Mới đây, Nhan Phúc Vinh tự cập nhật ảnh selfie trong hậu trường "Tình yêu và tham vọng". Anh còn để lại dòng chữ: "Lên đồ để đi ăn cưới trong Tình yêu và tham vọng". Bộ vest Nhan Phúc Vinh mặc trùng khớp với trang phục của chú rể bị che mặt đứng cạnh Diễm My trong bức ảnh được nhắc đến ở trên. Như vậy, trải qua nhiều "sóng gió", cặp đôi Minh – Linh sẽ có một cái kết viên mãn.

Nhan Phúc Vinh cập nhật ảnh hậu trường "Tình yêu và tham vọng".

Trong khi đó, Thanh Sơn lại đăng tải một clip ghi lại biểu cảm nhí nhố của mình trong bối cảnh tổ chức đám cưới trong phim. Trong clip, nam diễn viên tỏ ra hứng thú với mô hình cô dâu – chú rể đang cầm trên tay. Bên cạnh đó, Thanh Sơn còn tranh thủ chụp chung với diễn viên Phan Thắng.

Theo một số thông tin, Minh – Linh không phải là cặp đôi duy nhất làm đám cưới trong tập cuối "Tình yêu và tham vọng". Tập phim quan trọng sẽ còn có sự xuất hiện của hai cặp cô dâu – chú rể khác là Đông (Phan Thắng) – Phương (Huyền Lizzie) và Sơn (Thanh Sơn) – Kathy (Thu Hoài).

Thanh Sơn nhí nhố tại bối cảnh tổ chức đám cưới.

Ảnh của đoàn phim "Tình yêu và tham vọng".

Ba cô dâu xinh đẹp sẽ xuất hiện trong kết phim "Tình yêu và tham vọng".

Tập cuối "Tình yêu và tham vọng" sẽ lên sóng lúc 21h30 tối nay (16/9).