Nhận quả thận từ người cha, cậu bé 9 tuổi hy vọng sớm được trở lại trường lớp

Các bác sĩ đang tiến hành lấy, ghép thận.

Cha nhường quả thận, con sẽ được đi học sau 6 tháng nữa

Mẹ bé M. cho biết, bé là con thứ 2, chị gái đang học lớp 6. Cả nhà đều khỏe mạnh, không ai có tiền sử gì về suy thận.

Tháng 1/2020, mới học hết học kỳ 1 của lớp 1, bé hay than mệt, xanh xao, ăn uống kém, khó ngủ. Chị con đi khám tại bệnh viện địa phương phát hiện suy thận, bệnh viện tuyến dưới đã chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.



Tại đây, bé được chạy thận, đặt miếng lọc màng bụng, cuộc sống gần như gắn liền với bệnh viện.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, với tình trạng suy thận nặng như của bé, việc đặt màng lọc lâu dài sẽ có nhiều nguy cơ như nhiễm trùng màng lọc, tắc catheter… Bé luôn trong tình trạng huyết áp cao, lượng nước tiểu mỗi ngày ở mức thấp kỷ lục (500ml, trong khi bình quân là 5l nước tiểu mỗi ngày). Giải pháp tối ưu nhất vẫn là ghép thận.

Trước tình trạng của đứa con nhỏ, người cha của bé đã sẵn sàng nhường một quả thận của mình cho con. Sau các cuộc kiểm tra, hội chẩn liên viện, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp tiến hành ca ghép thận thứ 19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé M. mạnh khỏe sau ca ghép, vui mừng vì sắp được đi học trở lại.

BS Thạch cho biết, khó khăn của ca ghép này là quả thận của người cha có kích thước 11cm, rất to so với ổ bụng của cậu bé 9 tuổi. Các bác sĩ đã phải tìm một mạch máu lớn tương thích để có thể dẫn máu nuôi quả thận đó, rồi phải nối mạch máu to của quả thận tới các mạch máu nhỏ trong cơ thể.

Mặc dù vậy, ca mổ tiến hành thuận lợi với thời gian ngắn bất ngờ, chỉ khoảng gần 5 tiếng so với 8-10 tiếng của các ca ghép thận trước đây. Trong ca mổ, bé hoàn toàn không phải truyền máu và chức năng thận hoạt động tốt một cách kỳ diệu.

Một giờ sau hậu phẫu, bệnh nhân có nước tiểu, chứng tỏ quả thận được ghép đã bắt đầu hoạt động. Kết quả siêu âm cho thấy thận được tưới máu tốt, hồng hào. Lượng nước tiểu tăng dần, đạt 5l/ngày. Chỉ ngày thứ 2 sau mổ, các chức năng thận đã gần như trở về bình thường.

Sức khỏe của người cha sau khi cho thận cũng diễn tiến rất tốt, hiện đã hoàn toàn ổn định và xuất viện, các chức năng thận hoạt động tốt.

Theo BS Vy, khoa Thận nội tiết, hiện nay bé đã ăn uống bình thường. Với tình trạng này, bé có thể đi học trở lại sau 6 tháng nữa.

Mặc dù bé vẫn phải liên tục theo dõi sát quá trình thải ghép, có nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm siêu vi vì sử dụng thuốc chống thải ghép nhưng bé có thể trở về cuộc sống gần như bình thường, không phụ thuộc vào việc thay dịch mỗi ngày 4 lần và có thể đi học như mọi đứa trẻ khác.