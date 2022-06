Theo Soompi, bộ phim Tôi bị mất thị lực cố gắng cứu bạn tôi lên sóng với sự tham gia của hai diễn viên Kim Yoon Hee và Choi Min Sung. Điều đặc biệt là nữ diễn viên Choi Min Sung mới 14 tuổi, trong khi đó nữ chính Kim Yoon Hee vào vai cô bạn học tiểu học dù đã bước sang tuổi 21.

Nhan sắc nữ diễn viên 21 tuổi vào vai học sinh tiểu học. (Ảnh: Soompi).

Gương mặt non nớt của Kim Yoon Hee là đề tài bàn tán của cư dân mạng xã hội Hàn Quốc những ngày qua. Đường nét ngây thơ, trong sáng, đặc biệt là đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng càng khiến Kim Yoon Hee giống học sinh tiểu học. Đây có lẽ là trường hợp "cưa sừng làm nghé" thành công nhất từ trước tới nay trong lịch sử điện ảnh.

Trong tập mới nhất của bộ phim, nữ chính Yon Hee là học sinh tiểu học, thường xuyên bị bạn cùng lớp trêu chọc là kẻ ăn mày. Yoon Hee được Jae Hyeok (Choi Jae Hyeok đóng) giúp đỡ, cả hai quý mến nhau.

Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên 21 tuổi. (Ảnh: IG).

Theo Soompi, sau khi phim lên sóng, Kim Yoon Hee thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngoài đường nét thơ ngây, cô được khen diễn tự nhiên. Kim Yoon Hee sinh năm 2001, từng là diễn viên của Cheese Film. Cô đóng nhiều dạng vai trong các web-drama như: 187cm vs 185 cm, A Short Friend, Pepero Was Taken Away on Pepero Day...

Tôi bị mất thị lực cố gắng cứu bạn tôi chuyển thể từ truyện tranh kể về cô bé tính cách cô độc vì thường xuyên bị cha bạo hành. Một người bạn đã giúp đỡ cô, nhưng lại vô tình bị tổn thương mắt.