Nhan sắc quyến rũ, lôi cuốn của mỹ nhân lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa được bạn trai cầu hôn

Mỹ nhân cao 1,76m lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 vừa được cầu hôn là ai?

Mới đây, người đẹp Cao Thiên Trang đăng tải bức ảnh chụp nhẫn cầu hôn trên trang cá nhân. Trong ảnh, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Miss Cosmo Vietnam) tình cảm nắm tay người yêu giấu mặt. Đi kèm với bức ảnh này, Cao Thiên Trang cho biết, cô đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai giấu mặt.

Ngay sau khi đăng tải hình ảnh của mỹ nhân lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nhận được sự quan tâm của dàn sao Việt và người hâm mộ. Nghệ sĩ Lê Giang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến Cao Thiên Trang: "Chúc mừng em!","Chúc mừng em yêu! Chưa gì đã xúc động rồi!"...

Cao Thiên Trang lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Hai người đẹp cùng lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với Cao Thiên Trang là Ngô Bảo Ngọc và Vũ Thúy Quỳnh lần lượt đăng tải ảnh hậu trường chụp hình đàn chị khoe nhẫn cầu hôn bên "nửa kia" kèm lời nhắn nhủ :"Chuẩn bị "trend" TikTok cho chị biến hình".

Cao Thiên Trang giữ kín hìn ảnh và danh tính của chồng tương lai. (Ảnh: FBNV, Ngô Bảo Ngọc)

Cao Thiên Trang (sinh năm 1993) sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-97cm. Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, cô từng giành danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang góp mặt trong Top 10 Người đẹp Thời trang.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1993 giành giải thưởng phụ "Best Social Media Award" được BTC công bố tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Chồng Cao Thiên Trang là ai?

Cao Thiên Trang được bạn trai cầu hôn chỉ sau vài ngày cô khép lại "đường đua" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 với vị trí Top 5 chung cuộc. Vì được kỳ vọng giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 nên kết quả này đã để lại nhiều tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ mỹ nhân sinh năm 1993. Thậm chí, không ít cư dân mạng khuyên Cao Thiên Trang nên tiếp tục thử sức ở một cuộc thi nhan sắc khác, nhưng Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết, đây là cuộc thi sắc đẹp cuối cùng cô tham gia.

Cao Thiên Trang là một trong những người đẹp khá kín tiếng chuyện tình cảm. Dù công khai hình ảnh chụp nhẫn cầu hôn nhưng mỹ nhân sinh năm 1993 giữ kín thông tin về chồng tương lai. Trên trang cá nhân, Cao Thiên Trang cũng hiếm hoi đăng ảnh đề cập đến "nửa kia". Chia sẻ với truyền thông, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết, chồng tương lai của cô sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, không hoạt động trong showbiz.

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của mỹ nhân cao 1,76m lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 vừa được cầu hôn:

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang còn giành giải thưởng phụ "Best Social Media Award". (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)







Cao Thiên Trang (sinh năm 1993) sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng lần lượt là 86-67-97cm. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Cô từng giành danh hiệu Á quân 2 Vietnam's Next Top Model 2012 và lọt Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All Stars. (Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam)

Ngoài vai trò người mẫu, Cao Thiên Trang từng thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong phim "Hoa hậu giang hồ" của đạo diễn Lương Mạnh Hải. (Ảnh: FBNV)

Theo Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 cho biết, cô và bạn trai dự tính tổ chức hôn lễ vào giữa hoặc cuối năm nay. (Ảnh: FBNV)

Dù công khai hình ảnh chụp nhẫn cầu hôn nhưng mỹ nhân sinh năm 1993 giữ kín thông tin về chồng tương lai. (Ảnh: FBNV)