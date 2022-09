"MC 3000 chữ" hủy thi Miss Grand Vietnam 2022 gây tiếc nuối là ai?

MC Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996) từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô ghi dấu trong lòng khán giả khi xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện đình đám như: We choice awards, Sixdo Fashion Show, Nimo TV Gala, chuỗi sự kiện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam... Cô từng gây "bão" mạng khi thực hiện màn dẫn trôi chảy 3000 chữ, bao gồm 75 tên riêng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun mà không cần kịch bản cũng như bất kỳ sự hỗ trợ nào. Cũng vì vậy, Thanh Thanh Huyền được người hâm mộ ưu ái gọi là "MC 3000 chữ".

"MC 3000 chữ" hủy thi Miss Grand Vietnam 2022 vào phút chót gây tiếc nuối. (Ảnh: FBNV)

Nhờ khả năng làm MC song ngữ và ngoại hình xinh đẹp, Thanh Thanh Huyền được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng cô tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, người đẹp đã điền đầy đủ thông tin yêu cầu trên mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay. Tuy nhiên, nữ "MC 3 000 chữ" bất ngờ thông báo hủy thi Miss Grand Vietnam 2022 gây tiếc nuối.

Theo MC Thanh Thanh Huyền cho biết, lý do cô hủy thi Miss Grand Vietnam 2022 vì lịch trình cá nhân đã lên kế hoạch từ trước và không thể thu xếp được. "Tôi rất cảm kích tình cảm của mọi người, thật ra trong tôi cũng có "máu chiến, máu liều" nhiều lắm, chắc chắn đây là nơi mình tỏa sáng. Tôi bắt đầu rèn luyện hình thể, chuẩn bị váy áo, tìm hiểu thông tin về cuộc thi một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc nhất để mang lại những màn trình diễn không thể mãn nhãn hơn. Ngay cả chiếc đơn dự thi cũng được tôi viết một cách nắn nót và tâm huyết nhất.

Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ với một tâm thế sẵn sàng để bước vào trận chiến xem như là lịch sử của cuộc đời mình. Thế nhưng có một vài lý do bất khả kháng khiến tôi lỡ hẹn với Miss Grand Vietnam năm nay".

"Ngay cả chiếc đơn dự thi Miss Grand Vietnam 2022 cũng được tôi viết một cách nắn nót và tâm huyết nhất", MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ. (Ảnh: FBNV)



Nữ "MC 3000 chữ" tâm sự, cô rất buồn khi những kỳ vọng của mọi người mà cô không thể đáp lại, những sự chuẩn bị có mục đích của bản thân không thành hiện thực. "Tôi xin hứa, sẽ luôn giữ tinh thần máu chiến này và hoàn thiện bản thân hơn nữa, để luôn là tôi điểm mười trong mắt mọi người...", MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp, lôi cuốn của "MC 3000 chữ" hủy thi Miss Grand Vietnam 2022:

"MC 3000 chữ" hủy thi Miss Grand Vietnam 2022 vào phút chót khiến cộng đồng yêu nhan sắc tiếc nuối. (Ảnh: FBNV)

Phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính và không kém phần gợi cảm của nữ "MC 3000 chữ". (Ảnh: FBNV)

Trước khi có ý định tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022, Thanh Thanh Huyền từng lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. (Ảnh: FBNV)

Cô sở hữu thân hình săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Thanh Thanh Huyền được xem là gương mặt MC nổi bật với khả năng dẫn song ngữ với phong cách chuyên nghiệp, duyên dáng trong những chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. (Ảnh: FBNV)