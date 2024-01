Nhận tiền để làm nhanh sổ đỏ, hàng chục cán bộ ở Thanh Hóa bị khởi tố Nhận tiền để làm nhanh sổ đỏ, hàng chục cán bộ ở Thanh Hóa bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng phạm tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ". Đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ.