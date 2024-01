Khởi tố 2 đối tượng cầm súng giả cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Ngày 25/1, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Được (SN 1999, ngụ thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) và Trần Đông Lập (SN 1990, ngụ thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) về tội "Cướp tài sản".

Được và Lập bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra, các quyết định được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Đây là 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Được (SN 1999, ngụ thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) và Trần Đông Lập (SN 1990, ngụ thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) về tội "Cướp tài sản". Ảnh: CAQN

Như đã đưa tin, sau 3 ngày bàn bạc, lên kế hoạch, hơn 10 giờ ngày 19/1, Đặng Văn Được và Trần Đông Lập đội mũ, mặc áo khoác, quần dài, bịt mặt, đi xe máy không có biển số vào chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Các đối tượng khống chế bảo vệ dẫn vào phòng giao dịch.

Một đối tượng cầm túi xách màu đen, kẻ còn lại cầm súng giả chĩa về phía các nhân viên ngân hàng đe dọa, buộc đưa tiền.

Camera ghi lại cảnh Được và Lập đột nhập vào ngân hàng để cướp. Ảnh: CAQN

Khi đối tượng cho cọc tiền vào túi xách thì tiếng chuông báo động vang lên, hoảng sợ, 2 tên cướp phóng ra xe máy bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Duy Xuyên, Công an các địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai truy xét kẻ gây án.

Đến khoảng 12 giờ trưa 20/1, Được và Lập bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận do nợ nần với số tiền lớn nên bàn bạc, lên kế hoạch mua súng giả cướp ngân hàng.

Được biết, cả Được và Lập là đồng nghiệp, cùng làm chung một Homestay ở Thừa Thiên Huế. Do cùng "cảnh ngộ" nợ nần với số tiền lớn nên Được và Lập rủ nhau "làm liều". Lập quê ở Duy Xuyên và biết ở xã Duy Hòa có một chi nhánh ngân hàng, nghĩ nơi đây nhiều tiền nên chọn địa điểm này "ra tay".