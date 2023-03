Nhân viên nhà mạng VNPT, cán bộ công an thu tiền tỷ từ bán thông tin

Ngày 15/3, TAND TP.Hà Nội phạt Bùi Việt Anh, Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng VNPT, án 30 tháng tù về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cùng tội danh, các bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Bắc Tích và Ma Duy Thanh bị mỗi người bị phạt 15 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng lĩnh 12 tháng tù, Nguyễn Tiến Thành 18 tháng tù, Nguyễn Tuấn Minh 20 tháng tù treo.

Riêng bị cáo Trần Mạnh Quân, cựu cán bộ Đội hình sự Công an quận Long Biên lĩnh tổng 6 năm tù về các tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhóm người bị phạt tù vì mua bán thông tin cá nhân, dữ liệu điện thoại.

Theo cáo trạng, năm 2016, Quân nhiều lần nhờ Bùi Việt Anh tra cứu thông tin điện thoại, định vị số điện thoại để phục vụ công việc của Đội cảnh sát hình sự. Đến năm 2019, Việt Anh nhờ ngược lại Quân, giúp lấy thông tin liên quan số điện thoại Viettel và Mobifone để bán.

Quân đồng ý và đã làm giả 142 công văn của Công an quận Long Biên, gửi các nhà mạng yêu cầu cung cấp thông tin. Bị cáo này đã thu thập được dữ liệu của hơn 1.000 số điện thoại, bán cho Việt Anh và hưởng lợi bất chính 254 triệu đồng.

Phần mình, Việt Anh bán thông tin cho nhóm Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bắc Tích, Nguyễn Thế Thanh. Nhóm bị cáo này làm việc trong lĩnh vực thám tử tư nên cần có thông tin phục vụ công việc.

Để có thông tin đem bán, Việt Anh lợi dụng chức vụ của mình tại VNPT để thu thập hoặc mua của Trần Mạnh Quân. Anh ta cũng mua thông tin từ ông Trần Quốc Thanh, Trưởng phòng An ninh chính sách Vinaphone.

Ngoài ra, Việt Anh còn cấp thông tin dữ liệu điện thoại cho các ông Phạm Văn Phong, Đội trưởng phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an; ông Trịnh Văn Thái và Trần Vũ Minh Hải, cùng là cán bộ Cục An ninh mạng Bộ Công an và được "cảm ơn" khoảng 65 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục An ninh mạng xử lý hành chính với các ông Phong, Thái và Hải.

Tổng cộng, Việt Anh bị xác định bán 450 thông tin liên quan số điện thoại, gồm cả lịch sử cuộc gọi, thu lời bất chính hơn 2,7 tỷ đồng.

Với bị cáo Ma Duy Thanh, cơ quan tố tụng xác định anh ta làm việc tại Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang nên có khả năng truy cập thông tin cá nhân của nhiều người. Bị cáo sau đó bán thông tin ngày tháng năm sinh, hộ khẩu, điện thoại… cho Nguyễn Tuấn Minh, thu lợi hơn 148 triệu đồng.