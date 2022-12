Bắt 2 đối tượng mua bán thông tin cá nhân để thu lợi bất chính

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Nam (22 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) và Trần Nhật Trường (28 tuổi tạm trú tại Nhà Bè, TP.HCM) về hành vi "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam đối với Ngô Văn Nam và Trần Nhật Trường. Ảnh: Hồng Trần

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Ngô Văn Nam đăng bài lên các trang mạng xã hội về xác minh danh tính tại các sàn giao dịch để tìm người bán thông tin cá nhân của người khác. Trước đó, Trần Nhật Trường liên hệ với Nam qua Zalo, thống nhất việc mua bán thông tin cá nhân của người khác từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/bộ hồ sơ.

Nam rao bán lại những thông tin cá nhân này cho người khác với giá từ 7.000 đồng đến 20.000 đồng/bộ hồ sơ.

Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, Nam đã mua của Trường 14.500 bộ hồ sơ rồi bán lại cho 14 khách hàng, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Nguồn gốc các thông tin cá nhân trên Trường khai nhận cùng Trần Trường Giang (21 tuổi) góp chung 5.000.000 đồng mua đường link download thông tin cá nhân từ người bán đường link của một công ty tài chính, sau đó truy cập để lấy thông tin của khoảng hơn 300.000 khách hàng.

Ngoài bán thông tin cá nhân cho Nam, Trường còn bán cho nhiều người khác.

Thông tin mới vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/12, thông tin từ Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, các bác sĩ tại đây vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị cho 2 bệnh nhân trong vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo các bác sĩ, chị N.T.H. đã trải qua các ca phẫu thuật nên tình hình sức khỏe hiện ổn định hơn thời điểm được đưa vào cấp cứu. Riêng anh H.V.Đ., chồng chị H., sức khỏe vẫn đang rất nguy kịch. Hiện các bác sĩ đang cố gắng điều trị cho cả hai.

Còn về nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghiêm trọng trên, trao đổi với Dân Việt, công an địa phương cho biết do cả hai vợ chồng đều đang nguy kịch nên công an chưa thể lấy lời khai. Vì vậy, chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Khi một trong hai có thể nói chuyện, công an sẽ tiến hành lấy lời khai và thông tin đến báo chí sau.

Chị H. bị chồng đâm gục. Ảnh: Tuệ Mẫn

Được biết, anh Đ. sống bằng nghề đi biển, còn chị H. ở nhà chăm con cái, lo cho gia đình. Cả hai đều là người địa phương và thường trú tại địa phương.

Trong khi đó, chị N.T.M., hàng xóm của chị H., anh Đ. cho biết, trước giờ hai vợ chồng sống hoà thuận, ít thấy lớn tiếng qua lại với nhau. Ngày xảy ra sự việc, mọi người cũng không biết hai vợ chồng trước đó xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi thấy chị H. người bê bết máu vừa chạy vừa hét lớn rồi nằm gục trên vỉa hè, mọi người mới kéo lại xem.

"Lúc chúng tôi chạy lại chị H. đã gục xuống đất, còn anh Đ. bỏ vào nhà. Chúng tôi kêu người đưa chị H. đi cấp cứu và vào nhà thì thấy anh Đ. cũng đã treo cổ tự tử nên công an đến cũng đưa anh Đ. đi cấp cứu", chị M. cho hay.

Phía trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Như tin đã đưa, trước đó vào sáng 9/12, vợ chồng anh Đ., chị H. đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, anh Đ. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H. Hậu quả khiến chị H. nằm gục dưới nền đất. Sau đó, anh Đ. cũng vào nhà treo cổ tự tử.

Phát hiện vụ việc người dân xung quanh đã có mặt đưa chị H. và anh Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa, chị H. được phẫu thuật cấp cứu, khâu các vết thương bị đâm thấu ngực, thủng phổi. Anh Đ. được cấp cứu trong tình trạng hôn mê, tổn thương não do thiếu ôxy não.

Xác minh thông tin đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đánh nữ nhân viên golf bất tỉnh

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/12, đại diện CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng cho biết, đã có thông cáo đề nghị lên cộng đồng các hội golf và các sân golf trên cả nước "tẩy chay" ông N.V.D, Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp ở miền Trung về hành vi đánh nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng bất tỉnh tại chỗ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo đó, ngày 6/12, một nhóm 4 người, trong đó có ông N.V.D. Trong quá trình chơi, do bất đồng với một caddie (nhân viên hướng dẫn, phục vụ chơi gofl – PV ) khi tính số gậy đã chơi trong một hố, ông D đã dùng gậy đập vào người caddie. Hậu quả xảy ra là cây gậy bị gãy làm đôi và cô gái caddie bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ, được sân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.



Cây gậy bị gãy làm đôi. Ảnh: FB

"Sau đó ông D với quyền lực, chức vụ của mình đã cấm sân golf thông báo sự vụ ra đại chúng, đồng thời cho cộng sự (giang hồ) vào sân đe doạ các bảo vệ, nhân viên, caddies để sự việc không được tiếp tục lan toả", CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng thông tin.

Đại diện cho CLB Golf Bách Khoa Đà Nẵng tuyên bố tẩy chay golfer D. Đồng thời đề nghị các hội golf và sân golf đồng loạt tẩy chay nhân vật này.

Chiều 11/12, PV Dân Việt đã liên lạc với caddies được cho là bị ông D vụt gậy golf vào người, tuy nhiên, chị N.A.L từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của PV và cho hay, hiện vụ việc đang được công ty đứng ra giải quyết. "Trong thời điểm hiện nay tôi không trả lời bất kỳ báo nào" - chị L nói ngắn gọn

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ông D không chỉ là Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản của tỉnh Quảng Nam mà còn là thành viên HĐND tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong chiều 11/12, PV Dân Việt đã liên hệ với ông N.V.D bằng điện thoại và tin nhắn để xác minh thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.



Nhân viên sân golf BRG Đà Nẵng bị đánh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: FB

Liên quan đến vấn đề này, ông Trình Minh Đức, Chánh VP HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, phía HĐND chưa nhận bất kỳ thông tin chính thức nào từ các cơ quan liên quan.

"Ông N.V.D là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc này tôi cũng mới nghe anh em báo chí phản ánh thôi và đang xác minh", ông Đức nói thêm.

Tóm gọn băng nhóm dùng súng đi cướp rồi mở "tiệc" ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt 11 đối tượng trong nhóm chuyên dùng súng để cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Hung khí gây án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong các đối tượng này, công an sàng lọc ra hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thi (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Trảng Bom, Long Thành, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh. Thường sau khi gây án, có tiền, các đối tượng sẽ chia nhau tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thủ đoạn hoạt động của nhóm là chạy xe dạo quanh các khu vực, đoạn đường vắng vẻ. Khi phát hiện người đi đường sơ hở, chúng sẽ bám theo, đến khi thuận lợi thì ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản bằng hình thức "nhảy xe".

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thi. Ảnh: Tuệ Mẫn





Một số đối tượng trong băng nhóm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh. Tất cả có sự liên kết chặt chẽ với nhau và gây ra các vụ lớn trên địa bàn.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Lời khai nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này bắt giữ Đào Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại xã Song Khê, TP.Bắc Giang; nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang).

Đào Ngọc Toàn (khoanh đỏ) - nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang - được di lý về cửa hàng tại xã Tiền Phong (Yên Dũng) dựng lại hiện trường. Nguồn: Báo Bắc Giang

Tối 7/12, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo tại cửa hàng vàng bạc Quang Hương, thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong xảy ra vụ cướp. Đối tượng là nam giới đã sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả nhân viên bảo vệ tại đây, lấy đi một dây chuyền, một mặt vàng, tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và hình ảnh. Qua đó, cơ quan chức năng đã dựng chân dung nghi phạm là Đào Ngọc Toàn (SN 1997, ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê). Nhà Toàn cách cửa hàng vàng khoảng 1km.

Sau hơn một ngày điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9/12, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt giữ khi Toàn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Hữu Lũng.

Tại Công an huyện Yên Dũng, Toàn khai bản thân đang nợ 60 triệu đồng cũng như cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Đã từng bán vàng tại cửa hàng Quang Hương nên Toàn biết đây là cửa hàng lớn. Ngày 6/12, Toàn đặt mua một bình xịt hơi cay và một khẩu súng giả. Đầu giờ chiều 7/12, đối tượng sang nhà bạn mượn xe mô tô rồi đi đến cửa hàng.

Đối tượng Toàn (người ngồi xe) mượn xe của bạn để đến cửa hàng Quang Hương. Nguồn: Báo Bắc Giang

Trước khi cướp, đối tượng đã vào cửa hàng 2 lần, lần thứ nhất vào khoảng 18 giờ ngày 7/12, lần thứ hai vào khoảng 19 giờ. Do cửa hàng đông khách nên hắn ngần ngại. Lần thứ ba, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng quay lại hỏi mua vàng thêm lần nữa. Lúc này cửa hàng có 2 nữ nhân viên và một bảo vệ đã lớn tuổi nên Toàn ra tay.

Y hỏi mua và đeo dây chuyền cùng mặt vàng có giá trị nhất rồi cứ thế lẻn ra cửa tìm cách tẩu thoát. Bị người bảo vệ cửa hàng giữ lại, sau khi giằng co, Toàn đã xịt hơi cay vào nhân viên này rồi lên xe đi về hướng TP.Bắc Giang.

Được biết, Toàn từng có một tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với bản án hơn 10 tháng tù giam. Năm 2017, Toàn ra tù trở về địa phương. Năm 2019, Toàn đi theo mẹ sang Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc, nhưng giữa tháng 4/2022 bị trục xuất về nước.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Bắc Giang

Bố mẹ Toàn ly dị từ năm hắn mới học lớp 7. Mẹ Toàn định cư ở nước ngoài. Toàn bỏ học giữa chừng, nay đây mai đó. Không có công ăn việc làm mà lại muốn ăn chơi, Toàn thường xuyên đánh bạc trên mạng.

Toàn khai nhận: “Sau khi cướp được vàng, tôi về trả xe cho bạn rồi đến khu vực chợ Thương (TP.Bắc Giang) bán vàng. Cầm toàn bộ số tiền hơn 76 triệu đồng, tôi bắt xe khách lên thẳng thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn). Số tiền bán vàng tôi mua một điện thoại iPhone 12 promax, một bộ quần áo, một đôi giày và đánh bạc Zik Vip qua mạng, hiện còn hơn 17 triệu đồng”.

Thượng tá Phạm Anh Tú, Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết: “Sau khi xác định và nhận diện được đối tượng, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng bắt gọn Đào Ngọc Toàn. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng phương tiện công cộng để tìm đường lẩn trốn”.

Bà Đỗ Thị Hương, chủ cửa hàng vàng bạc Quang Hương nói: “Tôi rất vui khi các anh công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Sau sự việc này, gia đình sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an ninh, phối hợp với công an có biện pháp hướng dẫn nhân viên các kỹ năng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”.

Clip bắt giữ nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang. Nguồn: ANTV