Nittanosho Kanzantei, một quán ăn nhỏ ở Ota, đã thu hút sự chú ý của nhiều thực khách sành ăn khi tung ra món ăn không hề có trong thực đơn truyền thống của quán, món mì thần thánh. Ban đầu, món ăn đặc biệt này được tạo ra để làm quà lưu niệm, đáp ứng nhu cầu tự nấu mì tại nhà hoặc làm quà biếu, nhưng vì quá bắt mắt nên nó đã trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. ‏

Món ăn độc đáo này không hề có trong thực đơn của nhà hàng Nitanosho Kanzantei, Nhật Bản

‏Thay vì được cắt thành sợi nhỏ, mì được cắt thành những lá to, hình chữ nhật dày dặn, trên mỗi lá mì độc đáo này có in nhiều ký tự lớn. Chất liệu in các ký tự cũng là thành phần có thể ăn được và bền màu ngay cả sau khi được nấu chín. Vì vậy, thực khách có thể vừa ăn vừa đọc nội dung in trên lá mì. ‏

Mực in trên các lá mì đều làm từ nguyên liệu thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe

Một gói mì thần thánh của cửa hàng Nittanosho Kanzantei sẽ có in đầy đủ Tâm Kinh, văn bản được xem là linh thiêng nhất của Phật giáo. Tại nhiều ngôi chùa Nhật Bản, bài kinh này thường được phát cho các du khách viếng thăm dưới dạng giấy, nhưng quán ăn nhỏ phát hiện ra in nội dung bài kinh trên các lá mì cũng rất vừa vặn.‏



‏Dù món mì thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và những người sành ăn nhưng quán từ chối phục vụ món ăn tại chỗ. Theo lý giải từ đại diện quán ăn, người ta tin rằng nội dung trọng tâm bàn về thực hành thiền định trong bài kinh chỉ thích hợp với một không gian riêng tư tại nhà.‏

‏‏Một gói mì thần thánh có chứa khoảng 260 ký tự, kèm với đó là một tập sách có nội dung đầy đủ, giúp người đọc dễ đọc chữ Hán tự (kanji) hơn và tặng thêm hướng dẫn dịch sang ngôn ngữ hiện đại cho những người không quen thuộc với kinh.‏

Nhà hàng đề xuất thực khách nên nấu mì với một số loại rau củ để có món mì ngon miệng

‏Theo trang web chính thức của cửa hàng, món mì thần thánh được "in" bằng cách sử dụng hỗn hợp tinh bột than tre và màu caramel thực phẩm làm từ lúa mì. Mặc dù các ký tự cho thể mờ nhẹ sau khi nấu, nhưng thực khách vẫn có thể đọc được nội dung. Nhà hàng còn chia sẻ thêm, nếu muốn món ăn thêm ngon thì có thể nấu mì với các loại rau như bắp cải, cà rốt, hành tây và khoai môn.‏

‏Mì thần thánh hiện chỉ bán ở tỉnh Gunma. Một gói ba phần ăn kèm với gia vị dashi để thêm hương vị và có giá vào khoảng 1.620 yên (tương đương hơn 200.000 đồng). ‏

‏‏Ngoài món mì thần thánh độc đáo này, Nhật Bản cũng là nơi khai sinh của nhiều món ăn có sự kết hợp khá lạ như súp miso ăn kèm với kem ốc quế hoặc những chiếc bánh bao của người ngoài hành tinh…