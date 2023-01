Nhặt được túi xách có 20 triệu đồng, Phó trưởng Công an phường tìm trả người mất

Trước đó, vào ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết), chị Yến và bạn bè tổ chức du xuân tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó. Trên đường đi bộ vào hang do sơ ý chị đã đánh rơi một túi xách bên trong có 20 triệu đồng và một chiếc USB có chứa tài liệu quan trọng, không có giấy tờ tuỳ thân và số điện thoại liên lạc.

Rất may sau đó, anh Trương Nam Cao, Phó trưởng Công an phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng đã nhặt được chiếc túi xách trên. Do không có phương thức liên lạc, hơn nữa Khu Di tích lịch sử Pác Bó rất đông du khách nên việc tìm chủ nhân chiếc túi rất khó khăn. Anh Cao cùng các bạn của mình và các du khách có mặt tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó đã nỗ lực truyền tin nhau để tìm chủ nhân chiếc túi.

Hình ảnh anh Cao trao trả lại túi xách cho chị Yến.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, anh Cao đã gặp được chị Yến. Sau khi xác nhận đúng những tài sản trong chiếc túi là của chị Yến, anh Cao và bạn bè đã bàn giao lại chiếc túi cho chị trước sự chứng kiến của các du khách.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Cao và các bạn, cũng như của các du khách tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó, chị Yến đã gửi lời cảm ơn đến Công an thành phố, nhờ Công an thành phố cảm ơn đến anh Cao và các du khách.