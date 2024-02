Nhậu say ngủ lại nhà bạn, bị gia chủ đâm chết

Chiều 21/2, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tạm giữ một người đàn ông ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi "Giết người".

Chân dung nghi phạm đâm chết người đàn ông ngủ lại nhà mình ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

Con dao mà nghi phạm chủ nhà cầm đâm người đàn ông đến nhậu và ngủ lại nhà mình ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Ảnh: T.L

Danh tính của người đàn ông này và nạn nhân chưa được cảnh sát công bố.



Theo nguồn tin, chiều 18/2 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán), người đàn ông khoảng 40 tuổi, quê ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đến nhà người bạn (hiện đang bị cảnh sát tạm giữ) ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để nhậu và ngủ lại.

Khoảng 22h đêm cùng ngày, người bạn của người đàn ông này (cũng chính là gia chủ) cầm dao đâm chết nạn nhân và kéo thi thể ra gần bờ ruộng cách hiện trường ngôi nhà 100m.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thấy thi thể của người đàn ông liền trình báo cảnh sát.

Cũng theo nguồn tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án.