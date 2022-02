NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn xuất sắc hoàn thành "nhiệm vụ kép"

Linh hoạt, thích ứng với đại dịch



Ông Hà Sỹ Côn, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cho biết, năm 2021 có rất nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch tả lợn Châu phi. Đđặc biệt, đại dịch Covid-19 có tác động xấu đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của người dân nói chung và hoạt động của NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn, cũng như sự phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ vay vốn nói riêng.

Cán bộ, viên chức NHCSXH trực bù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cung cấp

"Thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, bằng sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ viên chức, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh và Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động", ông Côn cho biết thêm.

Đại diện NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn trao quà cho bệnh nhân Covid-19 tại phường Huyền Tụng, TP.Bắc Kạn. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cung cấp

Theo ông Côn, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn trong năm đã triển khai các giải pháp huy động nguồn vốn, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng.

Đến hết ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn: 2.310.252 triệu đồng, tăng 98.632 triệu đồng so với 31/12/2020, tốc độ tăng trưởng 4,46%. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương là 255.224 triệu đồng, tăng 40.380 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 106% chỉ tiêu kế hoạch được giao; nguồn vốn ủy thác đầu tư địa phương: 34.836 triệu đồng, tăng 6.929 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 138,58% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tổng dư nợ là 2.304.169 triệu đồng, tăng 98.452 triệu đồng so với 31/12/2020, hoàn thành 99,6% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao. Số hộ đang dư nợ 41.346 hộ, dư nợ bình quân 55,7 triệu đồng/hộ.

Lãnh đạo Ngân hàng NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn thông tin, năm 2021, số tiền cho vay 760.228 triệu đồng, với 15.822 hộ vay vốn. Trong đó, tập trung giải ngân một số chương trình cho vay: cho vay hộ nghèo 180.750 triệu đồng/3.343 hộ; cho vay hộ cận nghèo 151.665 triệu đồng/2.231 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 44.809 triệu đồng/644 hộ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 218.043 triệu đồng/4.769 hộ.

Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 62.811 triệu đồng/3.268 hộ; cho vay giải quyết việc làm 59.767 triệu đồng/1.226 lao động; giúp 76 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng và cải tạo 6.281 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; tạo việc làm cho 1.226 lao động từ nguồn vốn cho vay Giải quyết việc làm; 177 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,...

Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn nhận định, nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời tạo tiền đề cũng như động lực giúp các hộ dân trên địa bàn tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Gỡ khó cho người vay

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho những hộ vay gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan. NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2021 và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thực hiện hạch toán xóa nợ theo thông báo của Tổng Giám đốc cho 07 món vay, với tổng số tiền là 140.915.749 đồng, trong đó: gốc 126.000.000 đồng, lãi 14.915.749 đồng; lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đợt II năm 2021 trình cấp trên theo quy định.

Tổng số món vay đề nghị xử lý nợ rủi ro 41 món, với tổng số tiền 1.454 triệu đồng (nợ gốc 1.246 triệu đồng, lãi 208 triệu đồng). Trong đó: Đề nghị khoanh nợ 27 món vay với tổng số tiền 960 triệu đồng (nợ gốc 810 triệu đồng, lãi 150 triệu đồng); đề nghị xóa nợ 14 món vay với tổng số tiền 494 triệu đồng (nợ gốc 436 triệu đồng, lãi 58 triệu đồng).

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân bị thiệt hại bởi dịch Covid-19, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã tổ chức, triển khai, thực hiện đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của cấp trên.

Thông tin từ NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn, lũy kế đến hết năm 2021 toàn Chi nhánh đã thực hiện cho gia hạn nợ đối với các hộ vay đến hạn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 là 2.222 hộ vay vốn, với số tiền 61.886 triệu đồng. Trong đó: Năm 2021, thực hiện gia hạn cho 1.217 hộ vay, với số tiền 36.741 triệu đồng.

Thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho 58.842 món vay.

Số tiền lãi được giảm là 4.383 triệu đồng, trong đó số tiền giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng bằng nguồn vốn Trung ương là 4.322 triệu đồng; số tiền giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng bằng nguồn vốn ủy thác địa phương là 61 triệu đồng.

Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức chỉ đạo, triển khai cho vay người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lũy kế đến 31/12/2021 Chi nhánh và các Phòng giao dịch đã thực hiện giải ngân cho vay 415 triệu đồng, cho 06 người sử dụng lao động vay vốn hỗ trợ trả lương cho 129 lượt người lao động.

Đại diện NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn tặng quà tết tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cung cấp

Ngoài ra, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn còn tham gia ủng hộ công tác Phòng chống dịch với tổng số tiền 592 triệu đồng. Trong đó: Ủng hộ 10 đơn vị y tế tại tỉnh và ủng hộ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một số tỉnh khu vực phía nam với tổng số tiền 110 triệu đồng; ủng hộ quỹ vắc-xin cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện thành phố với số tiền 70 triệu đồng.

Đại diện NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn trao quà tết tại phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn cung cấp

Cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đã tham gia nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin với số tiền 5 triệu đồng và ủng hộ từ tiền công, tiền lương và các quỹ hợp pháp khác của đơn vị, số tiền 348 triệu đồng; ủng hộ lương thực, thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh giá trị 13,3 triệu đồng. Tham gia chương trình "Cặp lá yêu thương" với 9 Lá chưa lành tại 8 huyện, thành phố, số tiền 54 triệu đồng/năm, ủng hộ chương trình "Máy tính cho em" với số lượng là 8 chiếc,...

"Năm 2022 NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn sẽ nỗ lực, đoàn kết, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng được giao năm 2022; tăng trưởng dư nợ từ 5 - 8% (115 - 184 tỷ đồng). Phấn đầu tỷ lệ nợ quá hạn ≤ 0,16%; tỷ lệ thu lãi đạt 100% số lãi phải thu cũng như giảm số Tổ TK&VV hoạt động trung bình, yếu, kém so với năm 2021. Thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, công tác đào tạo tập huấn, truyền thông và một số công tác khác được cấp trên giao năm 2022", Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn thông tin thêm.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhận định, trong năm 2021, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cũng như đảm bảo an sinh xã hội, giúp hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn hy vọng năm 2022, NHCSXH Chi nhánh Bắc Kạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.