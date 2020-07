"Nhện tinh sexy nhất" Tây Du Ký u mê bị bạn trai Tây lừa mất gần 400 tỷ bao nuôi bồ nhí

Mạnh Quảng Mỹ (Jessey Meng) được khán giả Việt Nam biết đến qua hai vai diễn nổi tiếng là Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp (2006) và Nhện tinh trong Tây du ký (2010). Tuy nhiên, ít ai biết rằng, nữ diễn viên 6X là minh tinh xứ Đài đầu tiên được đóng phim Hollywood.

Mới đây, tờ HK01 bất ngờ đăng tải lại hình ảnh nóng bỏng của Mạnh Quảng Mỹ (bikini xanh) trong bộ phim đầu tay Red Corner của Hollywood. Mạnh Quảng Mỹ gia nhập showbiz với tư cách người mẫu vào năm 1995. Nhờ ngoại hình nóng bỏng cộng với chiều cao lý tưởng (1m78), cô nhanh chóng trở thành siêu mẫu hàng đầu Đài Loan. Người đẹp họ Mạnh cũng là chân dài xứ Đài đầu tiên xuất hiện trong buổi trình diễn Tuần lễ thời trang Milan.

Nhờ màn thể hiện xuất sắc, năm 1997 Mạnh Quảng Mỹ được đạo diễn Jon Avnet mời tham gia đóng Red Corner cùng tài tử Hollywood - Richard Gere. Nhờ vai diễn này, Mạnh Quảng Mỹ nghiễm nhiên trở thành người đẹp Đài Loan đầu tiên đóng phim Hollywood.

Trong phim, Mạnh Quảng Mỹ vào vai cô nàng gợi tình, ra sức quyến rũ nhân vật do Richard Gere đảm nhận. Lần đầu đóng phim của Hollywood, Mạnh Quảng Mỹ không ngại diễn cảnh khỏa thân.

Sau vai diễn ấn tượng trong Red Corner, tên tuổi Mạnh Quảng Mỹ được nhiều đạo diễn Hollywood biết tới và quyết định tới Hong Kong gây dựng sự nghiệp phim ảnh. Mãi đến năm 2008, người đẹp xứ Đài mới tham gia bộ phim điện ảnh tiếp theo của Hollywood là The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp 3: Lăng mộ hoàng đế rồng) 2008.

Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Thần điêu đại hiệp (2006), Tân Tây du ký (2010)... Đặc biệt, nhờ màn thể hiện xuất sắc trong hai bộ phim, Mạnh Quảng Mỹ được bầu chọn là Lý Mạc Sầu và "Nhện tinh sexy nhất màn ảnh".

Hk01 cho hay, có sự nghiệp thành công song đường tình duyên của Mạnh Quảng Mỹ lại lận đận. Khi đang trên đà đỉnh cao sự nghiệp, cô hẹn hò với một thương gia người Italia tên Corrado Riccio sau khi chia tay bạn trai Ngô Đại Duy. Corrado Riccio là doanh nhân trong lĩnh vực trang sức, có vẻ ngoài đẹp trai, hào hoa khiến Mạnh Quảng Mỹ lao vào như con thiêu thân.

Trong dịp sinh nhật của cô, Corrado Riccio không ngại mua một món quà giá trị cầu hôn người đẹp. Cảm động trước tình yêu của bạn trai ngoại quốc, Mạnh Quảng Mỹ từng nghĩ sẽ gắn bó trọn đời với người đàn ông này. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như những gì nàng "Nhện tinh gợi cảm nhất màn ảnh" tưởng tượng.

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Corrado Riccio thường xuyên "mượn" tiền bạn gái với lý do để đầu tư nhưng thực chất là để bao nuôi bồ nhí bên ngoài. Mù quáng vì yêu, Mạnh Quảng Mỹ không chút nghi ngờ và đưa thẻ tín dụng cho bạn trai tiêu xài. Không những thế, anh chàng còn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nữ diễn viên và bạn bè của cô tham gia vào một dự án. Lấy lý do thiếu vốn, Corrado Riccio dễ dàng vay tiền Mạnh Quảng Mỹ.

Không những thế, cô còn bán nhà, bán xe, trang sức để giúp bạn trai kinh doanh. Theo HK01, số tiền Mạnh Quảng Mỹ bị Corrado Riccio lừa lên tới con số 500 triệu Tân Đài tệ (393 tỷ VND hiện tại). Trong đó, có cả tài sản thừa kế từ người cha quá cố của nữ diễn viên.

Sau khi cầm được tiền, gã bạn trai người Ý lặng lẽ biến mất không một dấu vết. Nữ diễn viên sau đó báo cảnh sát nhưng cũng không thể lấy lại vì bạn trai đã cao chạy xa bay. Cô thậm chí còn lâm vào cảnh túng thiếu đến mức vay tiền bạn bè để thuê nhà. Cuộc sống rơi xuống đáy vực, Mạnh Quảng Mỹ quay lại đóng phim, làm người mẫu ảnh và tham gia các sự kiện để kiếm tiền trả nợ mà người tình để lại.

Nữ diễn viên xứ Đài thừa nhận bản thân mất nhiều năm để kiếm tiền lại từ đầu. Cô rời Hong Kong tới Đại lục để phát triển sự nghiệp. Người đẹp đồng ý tham gia nhiều vai phụ nhằm mong kiếm tiền. Không những thế, cô còn mất niềm tin vào tình yêu sau khi bị bạn trai ngoại quốc lừa gạt.

Năm 2010, Mạnh Quảng Mỹ có cơ hội quen biết với phú thương Cát Tăng Hòa. Cát Tăng Hoa là chủ tịch Trung tâm mua sắm cao cấp tại Bắc Kinh, ông hơn Mạnh Quảng Mỹ 5 tuổi và từng trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai riêng. Sau 10 tháng hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn vào năm 2011, khi đó Mạnh Quảng Mỹ đã 44 tuổi.

Từ khi kết hôn, nữ diễn viên xứ Đài kín tiếng hơn trước. Cô không tham gia đóng phim nhưng vẫn xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn nhỏ trong nước và quốc tế.

Ở tuổi 53, Mạnh Quảng Mỹ vẫn giữ được thân hình nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp, trẻ trung. Mức thù lao hiện tại của cô được cho là ngang ngửa với các chân dài hạng A ở Đài Loan như Lâm Chí Linh, Ngô Bội Từ.