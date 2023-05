Lê Đình Hoàng sinh ra và lớn lên ở thôn La Chữ, Hương Chữ, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nhỏ anh đã có tình yêu với cảnh quê hương, nơi có đình làng, cánh đồng, lũy tre xanh.

Tốt nghiệp ngành điện tử truyền thông, Lê Đình Hoàng rời Huế vào miền Nam lập nghiệp. Nhưng nỗi nhớ nhà, nhớ quê, đặc biệt là mỗi lần xem những bức ảnh về cảnh, người xứ Huế, Hoàng lại khao khát được trở về quê hương thân thuộc.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng luôn nặng lòng với quê hương, muốn lưu giữ lại những tấm hình về quê hương, đất nước. (Ảnh: NVCC)

Năm 2019, rời TP.HCM về Huế, với chiếc máy ảnh cũ được người thân tặng, chàng trai trẻ rong ruổi khắp các miền quê xứ Huế để bấm máy, ghi lại những khoảnh khắc yên bình, nét sinh hoạt đời thường của người dân quê. Càng đi, chàng trai trẻ càng khám phá ra vẻ đẹp hấp dẫn của đất và người Việt Nam.

Lê Đình Hoàng luôn có cảm hứng đặc biệt với khung cảnh bình dị quen thuộc. Vườn hoa cải, mùa gặt lúa, bình minh trên cánh đồng, con đường làng, chợ quê… trở đi trở lại nhưng không bao giờ trùng lặp trong tác phẩm của Hoàng.

Những nơi đi qua, nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đều lưu giữ lại những tấm hình đẹp nhất. (Ảnh: NVCC)

Nét quê và di tích Huế là 2 đề tài chính trong các album ảnh của chàng trai 9x mong muốn mang những hình ảnh đẹp của quê hương xứ Huế đến gần hơn với mọi miền Tổ quốc. Bao nhiêu tiền dành dụm được nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đều đầu tư máy ảnh để có cơ hội thể hiện niềm yêu thích của mình.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng chia sẻ: "Chọn được đề tài, chủ đề rồi, phải quan sát tỉ mỉ, tìm góc nhìn, canh cho kết cấu phù hợp rồi kịp bấm máy ghi lại khoảnh khắc ưng ý nhất".

Cần mẫn, tâm huyết, mỗi bức ảnh của nhiếp gia Lê Đình Hoàng là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mang đến cho người xem sự thích thú, say mê. Sau mỗi lần rong ruổi "săn" ảnh, chọn những tấm hình đẹp, gửi cho các báo in, báo mạng. Sau hơn 3 năm bén duyên với chiếc máy ảnh, cái tên nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đã trở nên quen thuộc, được nhiều người biết đến.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đam mê nhiếp ảnh, muốn lưu lại trải nghiệm qua từng tấm hình. (Ảnh: NVCC)

Những bức ảnh đẹp cổ kính, thơ mộng của Kinh thành Huế, làng cảnh Việt Nam được nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng chia sẻ, đăng tải trên các group Việt Nam ơi; Check in Vietnam, đặc biệt là Visit Hue-Fanpage quảng bá của Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế… Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đã và đang mang Huế, Việt Nam đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Đầu năm 2022, nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng trở thành chuyên viên truyền thông tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thuộc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Đó là niềm vui lớn, bởi với công việc chính là sáng tác hình ảnh, phục vụ việc quảng bá du lịch tỉnh nhà, nhiếp ảnh gia 9X lại càng có cơ hội để giới thiệu, lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa của vùng đất núi Ngự, sông Hương và các vùng đất nên thơ trên dãi đất chữ S với mọi người qua những tác phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh của mình.

Tấm ảnh nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng chụp Phu Văn Lâu công trình kiến trúc rất duyên dáng tô điểm cho bộ mặt của Kinh thành Huế. (Ảnh:NVCC)



Sau giờ làm việc tại cơ quan, nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng lại xách máy ảnh dạo quanh phố phường, lang thang về các vùng quê yên bình để "săn" ảnh. Đến nay, nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng có trong tay trên hàng nghìn bức ảnh. Những bức ảnh trong các album gồm di tích Huế, mùa thu Rú Chá, bình yên làng quê Huế… đẹp đến nao lòng.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng ghi lại khoảnh khắc cháu bé đồng bào dân tộc đang ngồi trên cành cây học bài. (Ảnh: NVCC)

3 năm miệt mài cùng chiếc máy ảnh chưa phải là dài, song bằng tình yêu cảnh, người, văn hóa quê hương xứ sở cộng với niềm đam mê nghệ thuật, hàng trăm bức ảnh với đủ góc cạnh về đồng quê, về các thắng cảnh ở Đà Lạt, SaPa, Hội An, cơn mưa Huế, lăng tẩm, hoàng cung, các lễ hội, trang phục truyền thống, những sinh hoạt đời thường được nhiếp ảnh gia 9x đưa vào ống kính đã thật sự tạo ấn tượng đẹp trong lòng mọi người.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng trong một lần tác nghiệp đã ghi lại khoảnh khắc cùng các cháu nhỏ vùng cao sưởi ấm bên bếp lửa mùa đông lạnh giá. Ảnh: PV

Tham gia tích cực các cuộc thi ảnh cũng là cách giới thiệu, quảng bá một đất nước Việt Nam thanh lịch, thân thiện đến bạn bè muôn phương. Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng đã dành nhiều giải thưởng như giải Ba và giải nhì cuộc thi ảnh do Sở du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức với chủ đề "Huế và những bước chân khám phá" (năm 2020); giải Nhì cuộc thi ảnh "Huế trong tôi" (năm 2021); giải Ba cuộc thi ảnh Huế - "góc nhìn mới" (năm 2022) do Hội nhiếp ảnh Thừa Thiên – Huế tổ chức; giải Khuyến khích "Thi ảnh mùa xuân Quý Mão" 2023 do Hội nhiếp ảnh TP.Hồ Chí Minh tổ chức.