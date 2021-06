Nhiều ca Covid-19 nặng phải hội chẩn Quốc gia, có bệnh nhân trẻ tuổi

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện Việt Nam đã ghi nhận 7.843 bệnh nhân Covid-19, trong đó 3.271 bệnh nhân đã chữa khỏi. Các bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị tại 98 cơ sở y tế, trong đó số lượng điều trị nhiều nhất tập trung tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tiếp đến, BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 đang điều trị 230 bệnh nhân.



Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 123 trường hợp tiên lượng nặng, 100 bệnh nhân nặng thở oxy gọng kính, 29 bệnh nhân nặng thở máy không xâm nhập; 29 bệnh nhân nguy kịch, thở oxy xâm nhập; hiện có 7 bệnh nhân đang can thiệp ECMO.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại điểm cầu từ BV Phổi Bắc Giang

Điểm cầu Bắc Ninh: Có 2 bệnh nhân Covid-19 cần hội chẩn, trong đó có trường hợp nam BN5355 (76 tuổi) hiện đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Gia Bình (Bệnh nhân vào viện ngày 21/5), hiện tại bệnh nhân an thần, thở máy và đang lọc máu liên tục, sốt nhẹ, huyết áp 135/70, tình trạng phổi đang xấu đi.

Đến nay, bệnh nhân đã điều trị ngày thứ 14, tình trạng xuất huyết tiêu hoá đã kéo dài từng đó thời gian. Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia đã thảo luận về việc bổ sung thuốc điều trị cho bệnh nhân, (cần quan tâm đến cả tình trạng nhiễm nấm) trong đó có phương án sử dụng lại thuốc chống đông cho bệnh nhân vì tiềm ẩn nguy cơ đông máu và huyết khối của bệnh nhân hiện hữu.

Điểm cầu BV Phổi Bắc Giang: Có 3 bệnh nhân Covid-19 cần hội chẩn, trong đó có 1 ca đang chạy ECMO.

Hiện BV Phổi Bắc Giang đang điều trị 50 bệnh nhân, trong đó 5 bệnh nhân thở máy, 1 bệnh nhân can thiệp EMOC, 4 bệnh nhân lọc máu liên tục, 16 bệnh nhân thở oxy. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 3 trường hợp bệnh nhân nặng/tiên lượng rất nặng đã xin ý kiến hội chẩn các chuyên gia.

Điển hình là BN 61 tuổi chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang sang BV Phổi Bắc Giang chiều ngày 28/5, hiện đang thở máy, an thần và lọc máu liên tục, duy trì kháng đông; tổn thương phế nang lan toả, tổn thương phổi nhanh. Do đó, 10h sáng ngày 1/6, các bác sĩ chỉ định đặt ECMO cho bệnh nhân. Sau ECMO tình trạng của bệnh nhân cải thiện dần. Hiện ngủ yên với thuốc an thần, giãn cơ, dinh dưỡng tích cực, tiên lượng rất nặng.

Các đầu cầu từ nhiều bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19

Ngoài ra, còn BN H.T.H (37 tuổi) chuyển đến BV Phổi ngày 26/5 trong tình trạng thở nhanh, từ ngày 26-27/5, bệnh nhân thở oxy; đến ngày 28/5 diễn biến thở khó dần, bệnh nhân được hỗ trợ thở SPO2. Ngày 29/5 diễn biến thở khó tăng dần nên các bác sĩ đặt nội khí quản, thở máy, gia tăng tình trạng nhiễm trùng.

Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia đề nghị theo dõi chặt diễn biến của bệnh nhân để điều chỉnh lại thuốc chống đông phù hợp, tăng liều một số thuốc liên quan, đồng thời chuẩn bị sẵn ECMO để sẵn sàng can thiệp cho bệnh nhân. “Ca này điều trị không dễ nên các bác sĩ cần theo dõi sát”- GS.TS Nguyễn Gia Bình nhấn mạnh.

BN D.T.C (88 tuổi) chuyển sang BV Phổi ngày 26/5, trước đó đã điều trị tại BVĐK Bắc Giang 9 ngày. Hiện bệnh nhân suy hô hấp, đang được đặt nội khí quản. Tiên lượng ca bệnh này rất nặng, điều trị thuốc chống đông.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh Thanh Đặng

Điểm cầu BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM: báo cáo về ca bệnh 7445 (22 tuổi), đây là trường hợp nam bệnh nhân được chuyển từ BVĐK Long An lên. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng. Tối nay, sẽ tiến hành chụp CT phổi lần nữa để tính đến phương án thay huyết tương cho bệnh nhân hay không.



Đây là trường hợp bệnh nhân trẻ nhưng có nền béo phì nên nguy cơ cao. Các bác sĩ đã can thiệp ECMO tốt, hiện tại cần lưu ý đến tình trạng “phổi đông đặc” của bệnh nhân. Trường hợp này giống y hệt như nam BN91.

Điểm cầu Ninh Bình: Xin ý kiến 2 ca Covid-19, trong đó có BN 4692, 47 tuổi, nhập viện ngày 18/5, là người chăm sóc bệnh nhân tại BV K cơ sở Tân Triều, trước khi nhập viện ở khu cách ly đã 2 lần xét nghiệm nhưng kết quả âm tính, lần thứ 3 dương tính nên chuyển đến PKĐK khu vực , Ninh Bình điều trị.



Do tình trạng diễn tiến sức khoẻ của bệnh nhân có dấu hiệu tốt lên, các bác sĩ tính đến phương án cai thở oxy. Các chuyên gia tại buổi hội chẩn đề nghị sớm có phương án cho bệnh nhân tập vận động dần dần.

Điểm cầu BVĐK tỉnh Bắc Giang: xin ý kiến hội chẩn 2 ca bệnh nặng. Hiện tại trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại BVĐK Bắc Giang có 22 bệnh nhân nặng, trong đó 2 bệnh nhân thở HFNC, 20 bệnh nhân thở oxy.

"Số lượng bệnh nhân nặng đang tăng lên, do đó các bác sĩ điều trị tại các điểm cầu cần tiếp tục nỗ lực, trong trường hợp cần thiết có thể kết nối để chúng tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào"- GS.TS Nguyễn Gia Bình nhấn mạnh khi kết thúc buổi hội chẩn.