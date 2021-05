Nhiều chiến sĩ cán bộ bị bắt, Trưởng Công an nghỉ chữa bệnh, ai điều hành công an quận Đồ Sơn?

Ngày 17/5, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng triển khai quyết nghị của Ban thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng về công tác cán bộ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ công an quận Đồ Sơn

Theo đó, từ ngày 17/5, đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn nghỉ công tác để chữa bệnh. Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giao thượng tá Nguyễn Xuân Đài - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn phụ trách Công an quận Đồ Sơn, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố về mọi mặt công tác của Công an quận Đồ Sơn.

Trước đó, ông Trần Tiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn đã xin tạm nghỉ công tác để chữa bệnh sau biến cố nhiều chiến sĩ, cán bộ công an ở quận Đồ Sơn bị bắt.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 10/5, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn, gồm: Trung tá Đinh Đình Việt (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy); thượng úy Đỗ Hữu Dũng (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) và thượng úy Nguyễn Viết Công (Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Trong quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại quán Karaoke Hải Sơn 86 phường Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 13/11/2020, 3 cán bộ công an này đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc.